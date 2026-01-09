10 bin öğretmen atama kontenjanı ve akademi takvimi netleşti

'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'w
'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'w
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
'En düşük emekli aylığı memur emekli zammı kadar artacak'
'En düşük emekli aylığı memur emekli zammı kadar artacak'
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
Ankara'nın 8 ilçesinde 14 saatlik su kesintisi
Ankara'nın 8 ilçesinde 14 saatlik su kesintisi
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Ana sayfaHaberler Eğitim

10 bin öğretmen atama kontenjanı ve akademi takvimi netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı, Ocak 2026 dönemi Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi için başvuru şartlarını ve 10 bin kontenjanın dağılımını açıkladı. Başvurular elektronik ortamda alınacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 10:20, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 10:33
Yazdır
10 bin öğretmen atama kontenjanı ve akademi takvimi netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Akademisinde verilecek hazırlık eğitimine ilişkin Ocak 2026 başvuru duyurusunu yayımladı. Duyuruya göre başvurular, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılacak.

Hazırlık eğitimi için başvurular, akademibasvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Başvuru işlemlerinin, ilan edilen takvimde yer alan son gün saat 16.00'ya kadar tamamlanması gerekiyor.

Adayların, 2025 yılında yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'ndan (MEB-AGS) başvuracakları alan için en az 50 puan almış olmaları şartı aranacak. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar ise yalnızca bir alan için başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, adayların seçtiği il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince incelenecek. Uygun bulunan başvurular onaylanacak, şartları taşımayan başvurular ise gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek.

Hazırlık eğitimine alınacak adaylar, MEB-AGS puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Her alan için kontenjan kadar asıl aday, ayrıca kontenjanın en fazla yüzde 10'u kadar yedek aday ilan edilecek. Puan eşitliği durumunda bilgisayar kurası uygulanacak.

Toplam 10 bin kontenjanın yer aldığı listede en fazla kontenjan; Sınıf Öğretmenliği (2.816), Özel Eğitim (1.798), İngilizce (801), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (762) ve Okul Öncesi (653) alanlarına ayrıldı. Beden Eğitimi alanındaki 160 kontenjanın 16'sı milli sporcular için kullanılacak.

Asıl ve yedek aday listeleri personel.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak; internet ilanı tebligat niteliği taşıyacak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri, mevzuat hükümleri doğrultusunda Bakanlık tarafından yürütülecek.

TAKVİM

  • Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi: Başlangıç 20.01.2026, Bitiş 27.01.2026 (Saat 16.00'ya kadar)
  • Asıl ve Yedek Adayların İlanı 30.01.2026

Duyuru için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber