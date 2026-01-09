'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'w
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
'En düşük emekli aylığı memur emekli zammı kadar artacak'
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
Ankara'nın 8 ilçesinde 14 saatlik su kesintisi
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Bakan Bayraktar: Tüm kaynaklarımızı kullanmak zorundayız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ülkemizde güneşi, rüzgarı, jeotermali, kömürü, bütün enerji kaynaklarımızı ve nükleeri, hiç ayırt etmeksizin mutlaka kullanmamız lazım" dedi.

Haber Giriş : 09 Ocak 2026 10:38, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 10:47
Bakan Bayraktar, İstanbul'da Ümraniye Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Ümraniye Gençlik Buluşması programında gençlerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bayraktar, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin enerji vizyonunu paylaşarak, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Kendi gemileri ve insan kaynağıyla petrol ve doğal gaz arama hedefiyle yola çıktıklarını belirten Bayraktar, bu yolda gece gündüz yoğun çaba sarf ettiklerini aktararak, "Gabar'da eskiden roket sesleri, kan, gözyaşı, kurşun ve ölüm vardı, şimdi o dağlarda binlerce insan, binlerce genç kardeşimiz çalışıyor ve her yıl 2 milyar dolarlık ekonomik değeri olan petrolü toprağın altından çıkarıyorlar." ifadelerini kullandı.

Somali'de sondaj çok yakında başlıyor

Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gazı 2 bin 100 metre deniz derinliğindeki bir lokasyonda bulup 170 kilometre mesafeden karaya taşıdıklarını ve evlerde kullanılır hale getirdiklerini vurgulayarak, Türkiye'nin çok yakında Somali'de sondaj yapacağını anımsattı.

Türkiye'nin enerji vizyonuna değinen Bayraktar, "Ülkemizde güneşi, rüzgarı, jeotermali, kömürü, bütün enerji kaynaklarımızı ve nükleeri, hiç ayırt etmeksizin mutlaka kullanmamız lazım. Bunlar ülkemizin olmazsa olmaz ana konularıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, hayatın her aşamasında farklı sınavların olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir kısmı daha zor, bir kısmı daha kolay ama günün sonunda bizim görevimiz bu zorlu sınavlarda veya karşımıza çıkan konularda mücadele etmek, gayret etmek, çalışmak, elimizden gelenin en iyisini yapabilmek. Bazen başarısız olabiliriz, neticelerimiz istediğimiz gibi olmayabilir ama hayatta en önemli, en değerli şey o gayret, o enerjiyi kaybetmemek. Günün sonunda, sarf ettiğiniz her çaba mutlaka bir gün size dönecek. Daha aydınlık yarınlar için, siz gençlerimizin çok daha iyi, çok daha güzel, müreffeh bir ülkede yaşaması için gece gündüz çalışıyoruz. Bayrağı size devrettiğimizde inşallah siz de bizden çok daha ileriye bunu götüreceksiniz."

