Kahramanmaraş'ta Depremzedelere Yeni Konutlar Teslim Edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta deprem sonrası teslim edilen konutlara ilişkin bir video paylaşarak, Fatma Yönder adlı vatandaşın yeni evine kavuşma sevincini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor. Fatma teyzemizin yeni yuvasında mutluluğu daim olsun." ifadelerine yer verdi. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 330 bin metrekare alanda inşa edilen 2 bin 93 konutun yapımı tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi.

Konut Teslim Süreci ve Depremzedelerin Durumu

Yeni evlerine taşınan vatandaşlardan biri de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kardeşi ile eniştesini kaybeden, dört çocuk annesi 66 yaşındaki Fatma Yönder oldu. Yönder, devletin desteğiyle yeni evine kavuşmanın kendisi için bir umut kaynağı olduğunu belirtti.

Fatma Yönder'in Açıklamaları

"Gittik, kayıt olduk. Sonra telefona mesaj geldi, 'Eviniz çıktı' dediler. Bana büyük bir sürpriz oldu. Sevindim ama sevinemedim, ağlayacağım ama ağlayamadım. Yeni evim benim için umut kaynağı oldu. Kardeşlerim geldi, evi temizlediler, her konuda yardımcı oldular. Ben bundan sonra ne yaşarsam bu sevinçle, mutlulukla yaşayacağım. Ölürsem de bu sevinç ve mutlulukla gideceğim. Sıkıntıyı arkamda bırakıp gideceğim."

"Devletimiz güvenimizi boşa çıkarmadı. Evimizi verdi, çok şükür arada açıkta kalmadık, yerleştik."

Kahramanmaraş'ta İnşa Edilen Bağımsız Birimler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta toplamda 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi ve 5 bin 766 iş yeri olmak üzere 73 bin 956 bağımsız birimi inşa etti.



