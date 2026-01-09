İşte TBMM'ye sunulan 11 maddelik kanun teklifi

11 maddelik torba kanunda 657'nin 3 maddesi değiştiriliyor

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaracak olan kanun teklifinde 657 sayılı Kanunda yer alan 3 madde üzerinde değişiklik yapılıyor.

Anayasa Mahkemesinin 657 sayılı Kanunun 56 ve 127. maddelerdeki bazı ibareler hakkında verdiği iptal kararları uyarınca yeni düzenlemeler yapılmaktadır.

56'ncı maddedeki yeni düzenlemeye göre adaylık süresi içinde birden fazla Uyarma veya Kınama cezası alanlar ile aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların memuriyetle ilişikleri kesilecektir.

127. maddede yer alan diğer düzenlemeyle de, disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde uygulanacak zamanaşımı süresine ilişkin düzenleme yapılmakta ve yargı kararının idareye ulaştığı tarihten itibaren eğer zamanaşımı süresi dolmuş ise en geç dört ay içerisinde karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden disiplin cezası tesis edilebilmesi hüküm altına alınmaktadır.

Ak Parti Grubunun TBMM'ye sunduğu, yürürlük ve yürütme maddeleri hariç, toplam 11 maddelik kanun teklifini yayımlıyoruz.

GENEL GEREKÇE

Kanun Teklifiyle; Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararlarının doğurduğu hukuki boşlukların giderilmesi, uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin ortadan kaldırılması, istihdamın desteklenmesi ve Türkiye Varlık Fonunun hukuki ve idari yapısına ilişkin bazı hususların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Teklif ile öncelikle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun adaylık sürecine ve disiplin hükümlerine ilişkin olarak Anayasa Mahkemesince iptal edilen düzenlemeler dikkate alınmakta; belirlilik, ölçülülük ve hukuki güvenlik ilkeleri doğrultusunda yeni kurallar ihdas edilmektedir. Bu kapsamda, aday memurların görevine son verilmesine ilişkin nedenler açık ve nesnel ölçütlere bağlanmakta; disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde yeniden tesisine ilişkin zamanaşımı hükümleri Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda yeniden düzenlenmektedir.

Teklifte ayrıca, Türkiye Varlık Fonu ve bağlı şirketlerin faaliyetleriyle ilgili denetim usul ve esasları ile tabi olunacak hukuki rejim, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri çerçevesinde açık, öngörülebilir ve sistematik bir yapıya kavuşturulmaktadır. Bu suretle, Türkiye Varlık Fonunun ve iştiraklerinin özel hukuk hükümlerine tabi olarak, piyasa koşulları içinde etkin ve rekabetçi biçimde faaliyet göstermelerinin sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine yapılan en düşük aylık ödeme tutarı artırılmakta; böylece emeklilerin gelir düzeyinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Öte yandan, işverenlerin üzerindeki mali yüklerin azaltılması suretiyle istihdamın artırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret desteğinin 2026 yılında da devam ettirilmesi öngörülmektedir.

Teklif ile ayrıca, karasal ortamdan yayın yapan ve geçici izinle faaliyet gösteren medya hizmet sağlayıcıların izinsiz verici tesis etmeleri halinde uygulanacak yaptırımlar netleştirilerek uygulamadaki belirsizlikler giderilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin kapanması sonrasında ortaya çıkan görev ve yetki boşluğu giderilerek, katılımcı belgesi verilmesine yönelik olarak düzenleme yapılmaktadır. Bunun yanında, Siber Güvenlik Başkan Yardımcısı kadrosuna ilişkin mali, sosyal ve emeklilik hakları düzenlenmektedir.

Sonuç olarak bu Kanun Teklifi; Anayasa Mahkemesi kararlarının gereğinin yerine getirilmesi, hukuki belirliliğin sağlanması, sosyal ve ekonomik politikaların desteklenmesi ile stratejik öneme sahip yapıların işleyişinin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.



MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 657 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan . .hal ve

hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları,." ibaresi Anayasa Mahkemesinin 22/4/2025 tarihli ve E.:2024/234; K.:2025/99 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra (23/3/2026) yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda mezkür Anayasa Mahkemesi Kararı da gözetilerek, adaylık devresi içinde göreve son vermeye ilişkin kurallarda düzenleme yapılmakta ve adaylık süresi içinde; temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanların, birden fazla uyarma ve/veya kınama cezası almış olanların ve aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişiklerinin kesilmesi ve sağlık nedenleri hariç olmak üzere ilişikleri kesilenlerin 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna atanmaması hüküm altına alınmaktadır.

MADDE 2- Memurların adaylık devresi içinde göreve son vermeye ilişkin kurallarda Teklifle değiştirilen 56 ncı maddeyle düzenleme yapıldığından 57 nci madde yürürlükten kaldırılmaktadır.

MADDE 3- 657 sayılı Kanunun 127 nci maddesinin ikinci fıkrası Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E.:2025/13; K.:2025/89 sayılı kararı ile "kınama cezası" yönünden iptal edilmiştir. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra (26/3/2026) yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda mezkür Anayasa Mahkemesi kararı da gözetilerek, disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde uygulanacak zamanaşımı süresine ilişkin düzenleme yapılmakta ve yargı kararının idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan disiplin ceza zamanaşımı süresi içerisinde, zamanaşımı süresinin dolması veya dört aydan daha az süre kalması halinde en geç dört ay içerisinde karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden disiplin cezası tesis edilebilmesi hüküm altına alınmaktadır.

MADDE 4- Madde ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Karayolları Trafik Kanununun 8 inci maddesinde yer alan görevlerinde düzenleme yapılmaktadır. Bu kapsamda paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği faaliyetinde bulunanların denetleme ve buna ilişkin olarak idari para cezası tutanağı düzenleme yetkisi Bakanlığa verilmektedir.

MADDE 5- Madde ile yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında en düşük aylık ödeme tutarının, 2026 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20.000 TL'ye yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 6- Madde ile işverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın arttırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret desteğinin 2026 yılında günlük 42,33 Türk Lirası, aylık 1.270 Türk lirası olarak uygulanması amaçlanmaktadır.

MADDE 7- Karasal ortamdan yayın yapan kuruluşlar, 6112 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında Üst Kurulca yayın yapmalarına müsaade edilmiş olan yerleşim yerleri ile sınırlı olmak kaydıyla yayınlarına devam etmektedir. Bununla birlikte, madde kapsamındaki kuruluşların izinsiz olarak verici tesis etmek suretiyle gerçekleştirdikleri yayınlara yönelik yapılacak işlemlerle ilgili olarak uygulamada belirsizlik bulunmaktadır. Maddeyle, izinsiz verici tesis eden geçici 4 üncü madde kapsamındaki kuruluşların Üst Kurulca yapılan uyarıya rağmen izinsiz yayınlara devam etmesi durumunda, adli para cezası

ile mühürleme işleminin uygulanması öngörülmekte ve böylelikle mevcut belirsizliğin giderilmesi suretiyle uygulamanın netleştirilmesi sağlanmaktadır.

MADDE 8- Anayasa Mahkemesinin 05/12/2025 tarihli ve 33098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 17/6/2025 tarihli ve E.: 2022/91, K.: 2025/133 sayılı kararında, 8 inci maddenin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline gerekçe olarak söz konusu cümlede sayılan şirketler ve fonların tabi olacakları denetim usul ve esaslarının mekanizmasının açık olmaması gösterilmiştir. Bu doğrultuda, Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Şirket ile birlikte 8 inci maddenin beşinci fıkrasının iptal edilen ikinci cümlesi kapsamındaki şirket ve fonların da bu maddede düzenlenen denetim kapsamına alınmasını teminen maddede değişiklik yapılması ve halihazırda 6102 sayılı Kanun hükümlerine tabi olan şirketler, fonlar ve bağlı ortaklıklar bakımından hangi denetim usul ve esaslarının uygulanacağı belirlenmektedir. Ayrıca; bağımsız denetim, Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yürütülecek denetim ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşülerek yapılan denetimin TVF'nin bedelini ödeyerek yüzde ellisinden fazlasına iştirak ettiği şirketler ve bağlı ortaklıklar bakımından da uygulanacağı hüküm altına alınmaktadır.

MADDE 9- Anayasa Mahkemesinin 05/12/2025 tarihli ve 33098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 17/6/2025 tarihli ve E.: 2022/91, K.: 2025/133 sayılı kararında, 8 inci maddenin dördüncü fıkrasının iptaline gerekçe olarak tabi olunacak mevzuat ve uygulanacak hükümler yönünden genel bir çerçevenin çizilmemesi gösterilmiştir. Bunu teminen dördüncü fıkrada sayılan şirket ve TVF'yi de kapsayacak şekilde fonların özel hukuk hükümlerine tabi oldukları, şirketler hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile kendi özel mevzuatının, TVF'yi de kapsayacak şekilde fonlar hakkında ise kendi özel mevzuatının uygulanacağı; bunların kamu iktisadi teşebbüsleri de dahil, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirket, işletme, teşebbüs ve kuruluşları ilgilendiren mevzuat hükümlerine, kısıtlamalarına ve uygulamalarına tabi tutulmayacağı düzenlenmektedir. Böylece TVF'nin veya kurmuş olduğu alt şirketlerin ve fonların bedelini ödeyerek satın almış olduğu şirketlerin, fonların ve bağlı ortaklıkların finansal piyasaların dinamik yapısına uygun şekilde, özel hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyetlerini piyasa koşullarında ve ticari esaslara göre etkin biçimde sürdürebilmeleri ve özel sektörle rekabetine adil bir şekilde devam edebilmesi için kamu sermayeli şirketlere uygulanan mevzuat ve kısıtlamalardan ari tutulmaları amaçlanmıştır. 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, 6741 sayılı Kanun ile özel bir statüde kurulmuş ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ortaklıklardan farklı yapılandırılmış olan TVF'nin kendisine atfedilen finansal ve yapısal hedef ve beklentilere ulaşmasının temin edilmesi ve stratejik yatırımların TVF ve TVF'nin sektöre (finans, sigorta, teknoloji, maden yatırımları gibi) özgülenmiş şirketleri tarafından yapılmasına imkan tanınması amaçlanmaktadır.

Anayasa Mahkemesinin 05/12/2025 tarihli ve 33098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 17/6/2025 tarihli ve E.: 2022/91, K.: 2025/133 sayılı Kararı'nda 8 inci maddenin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline ilişkin gerekçede söz konusu cümlede sayılan şirket ve fonlar hakkında hangi denetim usul ve esaslarının uygulanacağının açık olmadığı ifade edilmiştir. Denetimin usul ve esaslarına ilişkin olarak fıkrada sayılan tüm şirket ve fonların 6 ncı maddede düzenlenen denetim kapsamına alınmasına bağlı olarak iptal edilen hüküm yeniden tesis edilmektedir. 8 inci maddenin beşinci fıkrasının ilk cümlesinde sayılan muafiyetler mali hususlara ilişkin olmayıp, Sayıştay Kanunu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurları Kanunu, Devlet İhale Kanunu gibi kamu sermayeli şirketlere uygulanan düzenlemelerdir. Denetim usul ve esaslarına dair hususların 6 ncı maddede yapılan değişikliklerle daha açık şekilde düzenlenmesiyle birlikte; TVF tarafından bedeli ödenerek iştirak edilen şirketlerin ve bağlı ortaklıkların kamu

idarelerine özgü usul ve sinirlamalar yönünden, sermayesinin yarisindan fazlasi kamuya ait olan veya özel kanunla kurulan kamu kurum, kurulus ve ortakliklariyla ayni statüde degerlendirilmemesi ve 8 inci maddenin besinci fikrasinin ilk cümlesinde sayilan mevzuata kismi olarak tabi olmamasi amaçlanmaktadir. Bu sirketlerin ve fonlarin, TVF'ye Kanun'un 1 inci maddesinde atfedilen misyonla uyumlu olarak özel sektörde rekabetlerine devam edebilmesi ve finansal piyasalarin dinamik yapisinin gerektirdigi esnekligi haiz olmasi için kamu sermayeli sirketlere uygulanan mevzuata tabi olmamalari amaçlanmakta ve Sermaye Piyasasi Kanunu, Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanun ve 631 sayili Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi hükmüne tabi olmaya devam edecegi ise açikça düzenlenmektedir. Böylece ülkemiz için yapilan stratejik yatirimlarin TVF'nin hissedar oldugu sirketler ve fonlar araciligiyla gerçeklestirilmesinin temin edilmesi hedeflenmektedir.

MADDE 10- Cumhurbaskanligi Finans Ofisinin kapanmasindan sonra, katilimci belgesi verilmesi görevini en etkin sekilde yapabilecek kurumun Kanun kapsaminda verilen görev ve yetkileri kullanmak üzere kurulan yönetici sirket olmasi sebebiyle maddede degisiklik yapilmaktadir.

MADDE 11- Madde ile Siber Güvenlik Baskan Yardimcisi kadrosunun mali ve sosyal hak ve yardimlari ile emeklilik haklarina iliskin düzenleme yapilmaktadir.

MADDE 12- Yürürlük maddesidir.

MADDE 13- Yürütme maddesidir.



BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN TEKLIFI

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 56 nci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir.

"MADDE 56- Adaylik süresi içinde; temel ve hazirlayici egitim ve staj devrelerinin herhangi birinde basarisiz olanlar, birden fazla uyarma ve/veya kinama cezasi almis olanlar ile ayliktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulmasi cezasi almis olanlarin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayi ile ilisikleri kesilir. Ilisikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulundugu kuruma bildirilir.

Bu madde hükümlerine göre ilisikleri kesilenler (saglik nedenleri hariç) 3 yil süre ile Devlet memurluguna alinmazlar."

MADDE 2- 657 sayili Kanunun 57 nci maddesi yürürlükten kaldirilmistir.

MADDE 3- 657 sayili Kanunun 127 nci maddesinin ikinci fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

"Disiplin cezasini gerektiren fiil ve hallerin islendigi tarihten itibaren nihayet iki yil içinde disiplin cezasi verilmedigi takdirde ceza verme yetkisi zamanasimina ugrar. Disiplin cezasinin yargi karariyla iptal edilmesi halinde, kararin idareye ulastigi tarihten itibaren kalan disiplin ceza zamanasimi süresi içerisinde, zamanasimi süresinin dolmasi veya dört aydan daha az süre kalmasi halinde en geç dört ay içerisinde karar gerekçesi dikkate alinarak yeniden disiplin cezasi tesis edilebilir."

MADDE 4- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayili Karayollari Trafik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fikrasinin (c) bendinin (1) numarali alt bendine "idari para cezasina dair tutanak düzenlemek" ibaresinden sonra gelmek üzere ", paylasimli elektrikli skuter isletmeciligi faaliyetinde bulunanlari denetlemek, aykiri görülen hususlarla ilgili olarak sorumlular hakkinda idari para cezasina dair tutanak düzenlemek." ibaresi eklenmistir.

MADDE 5- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fikrasinin birinci cümlesinde yer alan "16.881" ibaresi "20.000" seklinde degistirilmistir.

MADDE 6- 5510 sayili Kanuna asagidaki geçici madde eklenmistir.

"GEÇICI MADDE 112- 4 üncü maddenin birinci fikrasinin (a) bendi kapsaminda haklarinda uzun vadeli sigorta kollari hükümleri uygulanan sigortalilari çalistiran özel sektör isverenlerince;

a) 2025 yilinin ayni ayina iliskin Kuruma verilen aylik prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazanci 1.300 Türk lirasi ve altinda bildirilen sigortalilarin toplam prim ödeme gün sayisini geçmemek üzere, 2026 yilinda cari aya iliskin verilen aylik prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalilara iliskin toplam prim ödeme gün sayisinin,

b) 2026 yili içinde ilk defa bu Kanun kapsamina alinan isyerlerinden bildirilen sigortalilara iliskin toplam prim ödeme gün sayisinin,

2026 yili Ocak ila Aralik aylari/dönemi için günlük 42,33 Türk lirasi ile çarpimi sonucu bulunacak tutar, bu isverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu

tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı, 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 2.600 Türk lirası olarak esas alınır.

Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2025 yılı Ocak ila Aralık aylarında/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve ünvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya 2026 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde; çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ile sigortalıların prime esas kazançlarını Kuruma bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. Ancak, ilgili ayda 2026 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ait aylık brüt asgari ücretin onda birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda Kurumca yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaya devam eder. Bu maddenin uygulanmasında bu Kanunun ek 14 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz.

İşyerinde çalıştırılan sigortalılarla ilgili 2026 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmediği, sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmediği, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması hallerinde bu maddeye ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren ya da ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükümlerinden yararlandırılır.

Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınır. 2026 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2025 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.

3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan "Linyit" ve "Taşkömürü" çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük kazanç 3.467 Türk lirası olarak ve 2025 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının bir buçuk katını geçmemek üzere, 2026 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim

ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.

Bu madde hükümleri, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri için uygulanmaz.

4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için bu maddenin birinci fıkrası uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilerek Türkiye İş Kurumuna iade edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir."

MADDE 7- 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yayın yapan ve" ibaresi "yayın yapan veya geçici 4 üncü madde kapsamında yayınlarına devam eden kuruluşlardan" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonlar" ibaresi "Türkiye Varlık Fonu veya bunlar tarafından hakim hissedar olarak kurulan ve kurulacak şirketler veya alt fonlar ile bunların kurucusu olduğu veya bedellerini ödemek suretiyle sermayesinin ya da katılım paylarının yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler, alt fonlar ve bunların bağlı ortaklıkları", ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların" ibareleri "Türkiye Varlık Fonu veya bunlar tarafından hakim hissedar olarak kurulan ve kurulacak şirketler veya alt fonlar ile bunların kurucusu olduğu veya bedellerini ödemek suretiyle sermayesinin ya da katılım paylarının yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler, alt fonlar ve bunların bağlı ortaklıklarının" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- 6741 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, beşinci fıkrasının birinci cümlesine "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu," ibaresinden sonra gelmek üzere "12 nci maddesi dışındaki" ibaresi eklenmiş ve fıkranın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"(4) Şirket, Türkiye Varlık Fonu veya bunlar tarafından hakim hissedar olarak kurulan ve kurulacak şirketler veya alt fonlar ile bunların kurucusu olduğu veya bedellerini ödemek suretiyle sermayesinin ya da katılım paylarının yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler, alt fonlar ve bunların bağlı ortaklıkları özel hukuk hükümlerine tabi olup, bunlardan şirketler hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile kendi özel mevzuatı, Türkiye Varlık Fonu dahil fonlar hakkında ise kendi özel mevzuatı uygulanır. Şirket, Türkiye Varlık Fonu, bunlar tarafından hakim hissedar olarak kurulan ve kurulacak şirketler veya alt fonlar ile bunların kurucusu olduğu veya bedellerini ödemek suretiyle sermayesinin ya da katılım paylarının yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler, alt fonlar ve bunların bağlı ortaklıkları, bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, idari ve mali konularda kamu idaresini veya

sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirket, işletme, teşebbüs ve kuruluşları ilgilendiren mevzuat hükümlerine, kısıtlamalarına ve uygulamalarına tabi tutulamaz."

"Bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen düzenlemelere tabi olmak kaydıyla, Türkiye Varlık Fonunun, Şirketin veya bunlar tarafından hakim hissedar olarak kurulan ve kurulacak şirketler veya alt fonların; kurucusu olduğu veya bedellerini ödemek suretiyle sermayesinin ya da katılım paylarının yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler, alt fonlar ve bunların bağlı ortaklıkları hakkında ise bu fıkranın birinci cümlesinde sayılan Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerden; 6362 sayılı Kanun, 4054 sayılı Kanun ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi dışındaki mevzuat hükümleri uygulanmaz."

MADDE 10- 22/6/2022 tarihli ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanununun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi" ibaresi "Yönetici şirket" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına "Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılarına" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Siber Güvenlik Başkan Yardımcılarına" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- Bu Kanunun;

a) 5 inci maddesi 2026 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 6 ncı maddesi 1/1/2026 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

