Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi

Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde 2025'te sağlığı tehlikeye düşürecek 121 gıda ürünü tespit edildi, 1.208 gıda ürününde de taklit veya tağşiş yapıldığı saptandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 12:51, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 12:49
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeni yılda güncelledi.

Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, yeni yılın ilk gıda kamuoyu duyurusunun yayınlandığına işaret edilerek, tarladan sofraya gıda arz zincirinin her aşamasında, vatandaşların yanıltılmaması ve güvenilir gıdaya erişimi için çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

ÇALIŞMALAR 2026'DA DA SÜRECEK

Bu kapsamda 2025'te gerçekleştirilen denetimlere dikkati çekilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

Denetimlerde alınan numunelerin analizi neticesinde sağlığı tehlikeye düşürecek 121 gıda ürünü tespit edilmiş, 1.208 gıda ürününde de taklit veya tağşiş yapıldığı saptanmıştır. Bakanlığımızın şeffaflık ilkesi gereği, söz konusu ürünler güvenilir gıda internet sayfamızdaki 'Gıda Kamuoyu Duyurusu' bölümünden kamuoyuna duyurulmuştur. Çalışmalarımız 2026 yılında da aynı kararlılıkla devam edecektir.

LİSTELERE ERİŞİM İÇİN

Tüketiciler söz konusu ürünleri "https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/gkd" internet adresinden görebiliyor.

Buna göre listede, kanatlı eti ve sakatat tespiti ile taklit, tağşiş, bitkisel yağ ve nişasta tespiti gibi birçok uygunsuzluk içeren yeni ürünler de yer aldı.

YENİ YILDAKİ İLK GIDA HİLELERİ

Arıcılık, bitkisel yağlar, et ve et ürünleri ile büz ve süt ürünlerinde hileler tespit edildi.

Tost peynirine, tam yağlı kaşar peynirine bitkisel yağ katıldı.

Tam yağlı kaşar peynirine natamisin katıldı.

Kaymaklı yoğurttan nişasta çıktı.

Dana etli Sinop mantısından ve kasap köfteden kanatlı eti çıktı.

Lahmacun iç harcından kanatlı eti ve sakatat dil ve baş eti çıktı.

Dana kıymadan ve kuzu kıymadan kanatlı eti çıktı.

Kıymada sakatat taşlık tespit edildi.

Naturel sızma zeytinyağlarına tohum yağları karıştırıldı.

Çiçek balında hile yapıldı.

