Siyasi

Engelli Yardımları Üzerinden Siyaset Tartışması: Gerçekler Ne Diyor?

Now TV'de yayımlanan engelli yardımlarıyla ilgili haber üzerinden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yaptığı paylaşım kamuoyunda tartışma yarattı. Ancak soruşturma dosyasındaki bilgiler, iddiaların kamuoyuna yansıtıldığı şekilde olmadığını ortaya koyuyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 13:35, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 13:37
Engelli Yardımları Üzerinden Siyaset Tartışması: Gerçekler Ne Diyor?

Now TV'de geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir haberde, Muğla Marmaris Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik yardımların usulsüz şekilde kullanılmasına ilişkin jandarma kamerası görüntülerine yer verildi. Haber sonrasında İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya paylaşımıyla iki Aile Bakanını karşı karşıya getiren ifadeler kullandı. Ancak adli ve idari soruşturma sürecine ilişkin resmi bilgiler, olayın zamanlaması ve kapsamına dair farklı bir tablo çiziyor.

Now TV'deki Haber ve İddialar

Haberde, yoksul, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlar için ayrılan kamu kaynaklarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığı, ilgili vakıf müdürünün ise geçmişte eski bir Aile Bakanından teşekkür plaketi aldığı öne sürüldü. Muğla SYDV'ye aylık yaklaşık 500 bin TL kaynak aktarıldığı, ancak uzun yıllar boyunca bu ödemelerin yapılmadığı iddiası gündeme getirildi.

Lütfü Türkkan'ın Paylaşımı

İYİ Partili Türkkan paylaşımında, "12 yıl boyunca engellilerin yardım parasının çalındığını" öne sürerek, mevcut Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tespit etmeseydi olayın ortaya çıkmayacağını savundu. Paylaşımda, devlet kurumlarının bilinçli şekilde çürütüldüğü iddiasına da yer verildi.

Soruşturma Dosyasındaki Gerçekler

Resmi bilgilere göre olay, bir vatandaşın "e-Devlet'te yardım görünüyor ancak ödeme elime geçmiyor" şeklindeki ihbarı üzerine savcılık tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında ortaya çıktı. Bu süreçte teknik takip uygulandı ve elde edilen bulguların basına yansıması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişlerince idari inceleme başlatıldı.

Yapılan tespitlerde:

  • 2024-2025 yıllarını kapsayan dönemde yüze yakın engelli ve yaşlı vatandaşa ait aylıkların "ödendi" gösterildiği, ancak fiilen ödemelerin yapılmadığı,
  • Toplam usulsüzlük ve yolsuzluk tutarının yaklaşık 10 milyon TL olduğu,
  • Şüpheli müdürün bazı çalışanlarla birlikte organize şekilde hareket ettiğine dair ciddi bulgular bulunduğu ifade ediliyor.

Adli ve idari soruşturma sürecinin halen devam ettiği, delil ve ifadelerin değerlendirilmesinin sürdüğü belirtiliyor.

Plaket Tartışması ve Resmi Açıklama

Haberde gündeme gelen teşekkür plaketine ilişkin olarak, 15 Ekim 2021 tarihinde UNICEF iş birliğiyle düzenlenen "Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı" konferansında, Marmaris SYDV Müdürü E.K.Ç.'ye ve yaklaşık 10 farklı vakıf müdürüne daha aynı şekilde plaket takdim edildiği bildirildi. Bu ödüllerin, ilgili vakıfların bağlı olduğu valilik ve kaymakamlıklardan alınan öneri ve teyitlere dayanılarak verildiği kaydedildi.

Siyasi Gerilim ve Değerlendirme

Soruşturma dosyasındaki mevcut bilgiler, olayın özellikle 2024-2025 döneminde yoğunlaşan bir usulsüzlük sürecinin bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu çerçevede, Türkkan'ın açıklamalarının mevcut Aile Bakanı ile önceki dönem görev yapmış aile bakanları arasında siyasi bir karşıtlık oluşturma amacı taşıdığı yorumları yapılıyor.

Bu Habere Tepkiniz

