Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

CHP'li beş belediye başkanı hakkında tutukluluğa devam kararı verildi

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasında ilk duruşmanın görüleceği 27 Ocak öncesi yapılan son tutukluluk incelemesinde, CHP'li belediye başkanları Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara, Oya Tekin, Kadir Aydar, Rıza Akpolat'ın, "Deliller toplanmadı, kaçma şüpheleri var" gerekçesiyle tutukluluklarının devamına hükmedildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" iddianamesi kapsamında CHP'li belediye başkanları hakkında açılan dava öncesinde tutukluluk incelemesi yaptı.

Mahkeme, Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 33 tutuklu ismin tutukluluğunun devamına karar verdi.

"Deliller toplanmadı, kaçma şüpheleri var"

Medyascope'tan Furkan Karabay'ın haberine göre İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 7 Ocak'ta yaptığı incelemede, bir yıla yakın süredir tutuklu bulunan CHP'li belediye başkanlarının da olduğu isimler hakkında "kaçma şüphesi" gerekçesiyle tutukluluklarının devamına karar verdi.

Mahkeme, ilk duruşmanın görüleceği 27 Ocak öncesi yaptığı son tutukluluk incelemesinde, "Henüz bu aşamada deliller tam olarak toplanmadı" gerekçesiyle tutukluluğun devamı kararını gerekçelendirdi.

Aziz İhsan Aktaş davası

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş iddianamesi" olarak bilinen 578 sayfalık iddianameyi kabul etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından geçen ay hazırlanan iddianamede 19 kişi mağdur sıfatıyla yer alırken, şüpheli sayısı 200'e ulaşmıştı.

Şüpheliler arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere yer alıyor. Ayrıca Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de aralarında bulunuyor.

Savcılık, Aziz İhsan Aktaş hakkında dokuz farklı suçtan toplam 270 yıldan 704 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Aktaş'a yöneltilen suçlar arasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" yer alıyor. Ayrıca "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" suçları da bulunuyor.

"Rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlamaları da Aktaş'a yöneltilmişti.

Rıza Akpolat'a 415 yıla kadar hapis istenmişti

Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a 415 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Savcılık, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için ise 9 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar için de 12'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede şüphelilere toplam 13 suç isnat edildi.

Bu suçlar arasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma" ile "suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" bulunuyor. "Rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "rüşvetin temin edilmesine aracılık etme" suçları da iddianamede yer almıştı.

İddianamede, Aktaş'ın başlangıçta Diyarbakır, Adana ve Adıyaman gibi şehirlerde ihaleler aldığı belirtildi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından yönetim değişikliğini fırsat bildiği ve rotasını İBB ile ilçe belediyelerine çevirdiği öne sürülmüştü.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma tarihi olarak 27 Ocak'ı belirlemişti.


