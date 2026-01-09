Ankara'da 11 ilçe su kesintisi yaşıyor
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin Ocak 2026 döneminde yapılacak yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları açıkladı. Başvurular elektronik ortamda alınacak, atamalar belirlenen aşamalara göre gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu (Ocak 2026)", ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlandı. Duyuru; Öğretmenlik Mesleği Kanunu, norm kadro yönetmeliği, öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin mevzuat esas alınarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ihtiyaç veya norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri il milli eğitim müdürlüklerince yürütülecek. Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespitinde 22 Aralık 2025 tarihi esas alınarak hesaplanan hizmet puanı ve hizmet süreleri, yer değiştirme işlemlerinde de geçerli olacak.

Yer değiştirme işlemleri kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler için ayrı ayrı yapılacak. İlk aşamada kadrolu öğretmenlerin, ikinci aşamada ise sözleşmeli öğretmenlerin atamaları gerçekleştirilecek. Öğretmenler, başvurularını takvimde belirtilen tarihler arasında MEBBİS veya personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Öğretmenler; ilçe, ilçe grubu ve il genelinde açılan tüm eğitim kurumlarını tercih edebilecek. Tercih işlemleri tek ekran üzerinden alınacak ve başvuru süresi içinde değişiklik yapılabilecek. Başvuru yapmayan veya tercihlerini kayıt altına almayan öğretmenler ise resen yapılacak yer değiştirme işlemlerine tabi tutulacak.

Kadrolu öğretmenlerin atamaları; ilçe, ilçe grubu ve il genelinde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Tercihlerine yerleşemeyen veya başvuru yapmayanlar, belirlenen aşamalarda bilgisayar kurasıyla resen atanacak. Sözleşmeli öğretmenlerde ise hizmet süresi üstünlüğü esas alınacak.

Norm kadro değişimi nedeniyle norm fazlası olan öğretmenlerden; en az yüzde 40 engelli raporu bulunanlar ile ağır engelli eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece yakını bulunanlar resen atamalardan muaf tutulacak. Ancak il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ihtiyaç fazlası olanlar bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

Ataması yapılan öğretmenlerin kararnameleri MEBBİS üzerinden gönderilecek, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince tebliğ işlemleri yapılarak belirtilen tarihlerde ilişik kesmeleri sağlanacak. Bu duyuru kapsamında yapılan yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecek.

Başvuru için tıklayınız.

Duyuru için tıklayınız.

