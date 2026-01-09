Hakan Fidan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı.

