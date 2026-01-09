Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Fırtına iki günde beş can aldı

Fırtına nedeniyle iki günde beş kişi yaşamını yitirdi. Son ölüm haberleri Karaman ve Denizli'den geldi.

Haber Giriş : 09 Ocak 2026 14:56, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 14:56
Fırtına iki günde beş can aldı

Yurdun büyük bölümünde dün gün boyu kuvvetli fırtına etkili oldu.

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Böğecik köyünde yaşayan Süleyman Karamanoğlu'na ait ahırın çinko çatısı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle savruldu.

Çatı, hayvanlarını kontrol etmek için dışarıya çıkan 58 yaşındaki adama çarptı. Yere yığılan Karamanoğlu ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Süleyman Karamanoğlu'nun öldüğünü belirledi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde de fırtına etkiliydi. Aydın Çelik, fırtınada kontrol amaçlı evinin çatısına çıktı ancak şiddetli rüzgarın etkisiyle dengesini kaybetti.

Zemine düşerek ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Aydın Çelik'in kardeşinin 1993 yılında PKK terör örgütü tarafından Bingöl'de düzenlenen saldırıda şehit olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde çalışma yapılıyordu. Ancak bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Fırtına sırasında oluşan dalgalar, iskelede çalışan üç işçiyi denize düşürdü.

Arama kurtarma ekipleri, 30 yaşındaki İsmail Dağ'ın cansız bedenine ulaştı. Hastaneye kaldırılan diğer iki işçinin tedavisi sürüyor. İşçilerden birinin durumu ise ağır.

Bursa'da rüzgarın hızı saatte 80 kilometreyi aştı. Kestel ilçesinde bir duvar çöktü. O sırada 22 yaşındaki yabancı uyruklu bir kişi, duvarın önündeydi. Moloz yığınlarının altında kalan genç kurtarılamadı.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Restoran işleten 60 yaşındaki Meral Tezer, o sırada bahçedeydi. Restoranın kopan çatısının parçaları kadına isabet etti.

Ağır yaralanan Tezel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

