Bakan Işıkhan: En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin TL'ye Çıkıyor

Emekliler için önemli bir adım atıldı. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu düzenlemenin emeklilere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Ayrıca sosyal güvenlik bütçesinin güçlendirilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 15:14, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 15:11
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulduğunu belirtti. Bakan Işıkhan, bu düzenlemenin emekliler ve aileleri için olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin emektarları için atılan bu adımın önemine vurgu yaptı ve Meclis'e teşekkür etti.

En Düşük Emekli Aylığına Yönelik Kanun Teklifi

Kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasıyla birlikte, en düşük emekli aylığının 20 bin lira seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Bu adım, emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve sosyal haklarının genişletilmesi amacıyla atıldı.

Bakan Işıkhan'ın Açıklamaları

  • "Değerli emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize en iyi hizmetleri sunabilmek için Sosyal Güvenlik bütçemizi daha da geliştirmek ve güçlendirmek adına yoğun şekilde çalışıyoruz."
  • "Önümüzdeki süreçte her bir vatandaşımızın refahını korumayı ve sosyal haklarını genişletmeyi sürdüreceğiz."
  • "Başımızın tacı emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

