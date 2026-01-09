Bakan Işıkhan: En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin TL'ye Çıkıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulduğunu belirtti. Bakan Işıkhan, bu düzenlemenin emekliler ve aileleri için olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin emektarları için atılan bu adımın önemine vurgu yaptı ve Meclis'e teşekkür etti.

En Düşük Emekli Aylığına Yönelik Kanun Teklifi

Kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasıyla birlikte, en düşük emekli aylığının 20 bin lira seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Bu adım, emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve sosyal haklarının genişletilmesi amacıyla atıldı.

Bakan Işıkhan'ın Açıklamaları