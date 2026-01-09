TOKİ taksitlerinin yeni yılda uygulanacak zam oranı açıklandı

TOKİ, 2026 yılının ilk yarısında uygulanacak taksit artış oranını kamuoyuyla paylaştı. Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, TOKİ tarafından yapımı gerçekleştirilen ve memur maaş artış oranına endeksli olarak satışa sunulan projelerde, geri ödemeye esas borç bakiyeleri ile taksit tutarları güncellenecek.

Bu kapsamda, 1 Temmuz-31 Aralık 2025 dönemine ait memur maaş artış oranı esas alınacak ve söz konusu oran yüzde 15,57 olarak uygulanacak. Belirlenen artış oranı, 2026'nın ilk 6 ayı boyunca geçerli olacak.

TOKİ eski projelerde taksit artış oranını yüzde 10,34 olarak belirledi

Yine TOKİ tarafından inşa ettirilen ve satışa sunulan eski projeler ile 03/04/2001 tarih ve 24362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, T. Emlak Bankası A.Ş.'den TOKİ'ye intikal eden projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2025- 31 Aralık 2025 dönemi) Memur maaş artış oranı (yüzde 15,57), TÜFE (yüzde 12,19) ve Yİ-ÜFE (yüzde 10,34) oranları arasından en düşük olanı alınarak güncellenecek olup, bu oran yüzde 10,34 olarak belirlendi.

Satılan arsaların geri ödemelerindeki borç bakiyeleri ve taksit bedelleri de yüzde 10,34 oranında arttı.