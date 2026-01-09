Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ölçme ve değerlendirme sistemini "beceri temelli" yapıya dönüştürüyor. Antalya'da yapılan İl Müdürleri Toplantısı'nda alınan karara göre; ortaokul ve lise düzeyindeki (5, 6, 9 ve 10. sınıf) öğrenciler için karnenin yanı sıra zihinsel ve sosyal-duygusal gelişimlerini içeren "Gelişim Raporu" düzenlenecek. Yeni düzenlemeyle birlikte gelişim raporları, tüm eğitim kademelerinde yalnızca eğitim-öğretim yılı sonunda öğrencilere teslim edilecek.
Ortaokul ve liselerde gelişim raporları yılda bir kez yıl sonunda verilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretim programlarını
beceri temelli bir yapıya göre yeniledi. Bakanlık, öğrenme-öğretme süreçleriyle
birlikte ölçme ve değerlendirme ile izleme mekanizmalarını da bu bütüncül anlayış
doğrultusunda yeniden ele aldı.
Bu kapsamda ölçme ve değerlendirme uygulamalarının, öğrencilerin gelişimine
ilişkin düzenli geri bildirim sunması ve sağlıklı, anlamlı veriler üretmesi
hedeflendi. Milli Eğitim Bakanlığı, bu çerçevede 2024-2025 eğitim öğretim yılından
itibaren kademeli olarak birinci sınıf öğrencileri için gelişim raporu uygulamasını
başlattı.
Bu çerçevede Bakanlık, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ortaokul ve lise kademelerinde
(5, 6, 9 ve 10. sınıflar) karnenin yanında süreç odaklı gelişim raporu uygulamasını
gündemine aldı. Söz konusu uygulama, 8-9 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen İl Milli
Eğitim Müdürleri Toplantısı'nda Bakanlık gündemine alındı ve il müdürleriyle
istişare edildi.
Edinilen bilgiye göre yapılan değerlendirmelerde, okul öncesi kademesinde Beceri Edinim Raporu ve Gelişim Raporu ile ilkokullarda Gelişim Raporu uygulamasının devam edeceği; ortaokul ve liselerde ise karne verilmesinin yanı sıra öğrencilerin zihinsel ve sosyal-duygusal gelişimlerinin yıl boyunca izlenmesi, gelişim raporlarının ise tüm kademelerde eğitim öğretim yılı sonunda verilmesinin daha uygun olacağı yönünde görüş oluştu. Bakanlığın bu yönde resmi yazıyı önümüzdeki günlerde illere göndereceği öğrenildi.