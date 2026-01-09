Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Ana sayfaHaberler Adli OlaylarAna sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı

İzmir'in Bornova ilçesinde, kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde temizlik işlerinde çalıştırdığı öne sürülen öğretmen hakkında İzmir Valiliği tarafından idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise "İnsan ticareti" suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında öğretmeni gözaltına aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 15:37, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 15:55
İzmir Valiliği, Bornova ilçesinde bir öğretmenin, öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bornova ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan bir öğretmen hakkında, "kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı" yönünde 8 Ocak'ta basın ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T'nin görevden uzaklaştırıldığı, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Söz konusu kişinin gözaltına alındığı anlatılan açıklamada, adli ve idari sürecin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarında ve basınında yer alan 6 kız öğrenciyi dersten çıkarıp evini temizlettirdiği iddialarına ilişkin "insan ticareti" suçundan öğretmen D.T. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, gözaltına alınmıştır."

