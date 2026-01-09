Süper Kupa finalinin başlama saati değişti

TFF, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak, saat 18.45'te oynanmasına karar verildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından maç saatinde değişikliğe gidildiği belirtildi.

