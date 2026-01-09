Bakan Göktaş: 2026-2035 yıllarını kapsayacak 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' dönemi başlıyor

Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Motorine indirim: Yeni fiyatlar belli oldu
Motorine indirim: Yeni fiyatlar belli oldu
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
En düşük emekli maaşı belli oldu
En düşük emekli maaşı belli oldu
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'
'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakan Göktaş: 2026-2035 yıllarını kapsayacak 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' dönemi başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 2026-2035 dönemini kapsayacak 'Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda aile ve nüfus odaklı politikaların daha köklü ve uzun vadeli bir perspektifle hayata geçirileceğini ifade etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 16:46, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 16:46
Yazdır
Bakan Göktaş: 2026-2035 yıllarını kapsayacak 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' dönemi başlıyor

Bakan Göktaş, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 'Ailede Kadıncık Ana İzleri Paneli'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, Kadıncık Ana'nın Alevi-Bektaşi geleneğindeki önemine değindi. Kadıncık Ana'nın merhameti, emeği ve dirayeti temsil ettiğini vurgulayan Göktaş, Kadıncık Ana'yı 'bir çerağ, bir ışık' olarak nitelendirerek, "O, sözüyle değil haliyle konuşan, yaşayarak öğreten bir irfanın adıdır. Aileyi ve toplumu ayakta tutan görünmez bağın sembolüdür. Kadın güçlendikçe aile, aile güçlendikçe toplum güçlenir" ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, mevcut fiziki şartları nedeniyle risk taşıyan Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevi'nin yerine yeni bir huzurevi yapılacağını da müjdeledi. Arsa tahsisinin tamamlandığını açıklayan Bakan Göktaş, "İnşallah en kısa sürede proje ve planlama sürecini tamamlayarak yeni huzurevinin inşaatına başlayacağız. Büyüklerimize daha güvenli, daha konforlu ve daha donanımlı bir yaşam alanı sunacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Kadının güçlenmesinin aileyi sağlamlaştırdığını, ailenin güçlenmesinin ise toplumsal huzur ve birlik anlamına geldiğini belirten Bakan Göktaş, bu anlayışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla her geçen gün daha da güç kazandığını söyledi.

2025 Aile Yılı ve yeni politikalar

2025 yılının 'aile yılı' ilan edildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, yıl boyunca aileyi ve demografik yapıyı güçlendirecek sosyal politikalara hız verdiklerini kaydetti. Kadını destekleyen, çocuğu koruyan, yaşlıyı gözeten ve aileyi bir bütün olarak ele alan çalışmaların ülke genelinde yaygınlaştırıldığını ifade eden Göktaş, 19 bini aşkın faaliyet ve etkinlikle aile değerlerinin yaşatıldığını belirtti. Büyüklerin aktif ve sağlıklı yaşlanmasını destekleyen bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin de yaygınlaştırıldığını dile getiren Göktaş, Hacıbektaş'a yapılacak yeni huzurevinin bu anlayışın somut bir örneği olduğunu söyledi.

'Aile ve Nüfus 10 Yılı' dönemi başlıyor

Bakan Göktaş, 2026-2035 dönemini kapsayacak 'Aile ve Nüfus 10 Yılı'na da değinerek, bu süreçte aile ve nüfus odaklı politikaların daha köklü ve uzun vadeli bir perspektifle hayata geçirileceğini ifade etti. Kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren yeni bir sosyal politika mimarisi inşa edeceklerini kaydeden Göktaş, tüm kurumları ve paydaşları bu büyük seferberliğe destek vermeye davet etti. Konuşmasını Hacı Bektaş-ı Veli'nin kadın-erkek eşitliğine vurgu yapan dizeleriyle tamamlayan Bakan Göktaş, "Kadını güçlendiren, aileyi koruyan ve toplumu geleceğe hazırlayan her adımı bu irfanın rehberliğinde atıyoruz" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber