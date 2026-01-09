Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir programda çalışma hayatındaki dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Değişen iş yapılarının artık kaçınılmaz hale geldiğini belirten Işıkhan, özellikle dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemi içinde ele alınması gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda platform çalışanları ve kuryeler başta olmak üzere, geniş bir kesimi kapsayacak sosyal güvence düzenlemeleri üzerinde çalışmalar yürüttüklerini açıklayan Işıkhan, çalışma hayatının güncel ihtiyaçlara uyumlu hale getirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Yeni nesil çalışma modelleri masada



Uzaktan çalışma sisteminin önünde herhangi bir yasal engel bulunmadığını hatırlatan Bakan, hazırlanan yeni nesil düzenleme ile istihdamın daha esnek hale geleceğini bildirdi.

Işıkhan'ın aktardığına göre hazırlanan taslak metinler meslek örgütleri ve sendikaların görüşüne sunulurken, paydaşlardan gelecek geri bildirimlerin ardından düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine sevk edilecek.

Belediye borçları



Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçları hakkında da güncel verileri paylaşan Işıkhan, tahsilat sürecine ilişkin detayları aktardı.

Borçlu belediyelerden 161 tanesinin toplam 33,6 milyar liralık borcu için 227 adet tecil talebinde bulunduğunu belirten Bakan Işıkhan, peşinat olarak 3,6 milyar lira tahsilat yapıldığını söyledi.

429 belediye tarafından toplam 8 bin 122 taşınmazın borç karşılığı teklif edildiği ve bunların kabul edildiği bilgisini veren Işıkhan, sunulan 4 bin 104 taşınmazın ise çeşitli teknik nedenlerden dolayı geri çevrildiğini dile getirdi.