Bakan Güler: Suriye'de olan son gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Bakan Güler: Suriye'de olan son gelişmeleri yakından takip ettiğimizi vurgulamak istiyorum. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak gördüğümüzü, terör örgütleriyle mücadelesine destek verdiğimizi belirtmek isterim.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net