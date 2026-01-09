Bakan Güler: Suriye'de olan son gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Bakan Güler: Suriye'de olan son gelişmeleri yakından takip ettiğimizi vurgulamak istiyorum. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak gördüğümüzü, terör örgütleriyle mücadelesine destek verdiğimizi belirtmek isterim.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 17:42, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 17:43
