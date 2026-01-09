Bakan Fidan: SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uymasını bekliyoruz

İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Motorine indirim: Yeni fiyatlar belli oldu
Motorine indirim: Yeni fiyatlar belli oldu
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
En düşük emekli maaşı belli oldu
En düşük emekli maaşı belli oldu
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'
'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Fidan: SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uymasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de kamu düzeninin sağlanmasının, halkın refahı ve huzuru açısından fevkalade önemli olduğunu vurgulayarak "Terörle mücadelenin en iyi şekilde devam etmesi gerekiyor. SDG'nin de 10 Mart Mutabakatı'na uyup bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri getirmesini bekliyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 18:15, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 18:15
Yazdır
Bakan Fidan: SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uymasını bekliyoruz

Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le ev sahipliği yaptığı "Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı"nın ardından Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Hakan Fidan, geçen ay Endonezya'nın Sumatra bölgesinde meydana gelen toprak kaymaları ve sel felaketleri nedeniyle iki bakana da taziyelerini dile getirerek "Bu zor süreçte Endonezya halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu da özellikle vurgulamak isterim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 Şubat ayında Endonezya'nın başkenti Cakarta'yı ziyaret ettiğini ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin (YDSK) ilk toplantısını düzenlediğini hatırlatan Fidan, "Bilahare Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın (Prabowo) Subianto nisan ayında ülkemizi ziyaret etmişti. Liderlerimiz, iki ülke arasındaki ilişkileri en ileri düzeye taşıma konusunda bizleri talimatlandırmışlardır. Bu güçlü iradeden hareketle bugünkü toplantımızda stratejik işbirliğimizin tüm boyutlarını ele alma imkanımız oldu." diye konuştu.

Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyesine çıkarılmasında kararlı olunduğunu vurgulayarak "Bu çerçevede müteahhitlik, enerji, sağlık ve helal gıda alanlarında stratejik işbirliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Çok taraflı platformlardaki işbirliğini de devam ettireceklerini vurgulayan Bakan Fidan, şunları söyledi:

"Türkiye olarak Asya Pasifik'e yönelik bütüncül misyonumuzun çerçevesini Yeniden Asya girişimizle çiziyoruz. Bu doğrultuda Asya'daki ülkelerle ve bölgesel kuruluşlarla işbirliğimizi karşılıklı fayda temelinde güçlendirmeye devam ediyoruz. Görüşmelerimizle ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) ile ilişkilerimizi diyalog ortaklığı seviyesine yükseltmek yönündeki irademizi bir kez daha teyit ettik. Endonezya'nın bu konudaki yapıcı desteğinden de memnuniyet duyuyoruz."

Fidan, görüşmelerde bölgesel gelişmelerin de ele alındığını belirterek şöyle devam etti:

"Bunların başında tabii ki Filistin konusu gelmekte, Gazze meselesi gelmekte. Gazze konusunda Endonezya'yla beraber, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi tarafından oluşturulan temas grubundaki 8 üye ülkeden biriyiz. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Endonezya'yla bu konuda muazzam bir işbirliği yaptık. Bugüne kadar aldığımız bütün sonuçlarda Endonezya'nın da katkısı var. Bu örnekten hareketle şunun altını bir kez daha çizdik: İslam ülkeleri kendi bölgelerine ait sorunlarıyla ilgili konuları ele almada gerekli inisiyatifi, cesareti, çabayı samimiyeti gösterirlerse gerçekten mesafe kaydedebiliyorlar. Bunun örneğini gördük. Bunu başka yerlerde de tekrar etmemiz gerekiyor."

Hakan Fidan; Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, Suriye'de cereyan eden olaylarla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını da ifade ederek "Suriye'deki gelişmeleri de biliyorsunuz çok yakından takip etmekteyiz. Bugün Suriye Dışişleri Bakanı'yla (Esad Hasan Şeybani) görüşmemiz oldu. Son aşamada nereye gelindi, ne yapılıyor, onları yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de kamu düzeninin sağlanmasının, halkın refahı ve huzuru açısından fevkalade önemli olduğunu vurgulayan Fidan, "Terörle mücadelenin en iyi şekilde devam etmesi gerekiyor. SDG'nin de 10 Mart Mutabakatı'na uyup bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri getirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, görüşmelerde özellikle Asya Pasifik'teki gelişmelerle bilgi aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Asya Pasifik'te yürütmekte olduğu politikayı daha iyi ayarlamakta ve yönlendirmede bu bilgilere, bu koordinasyona her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bölgede Endonezya gibi güçlü bir ortağımızın olması bizi memnun ediyor. Bildiğiniz gibi iki gün önce Malezya Başbakanı'nı (Enver İbrahim) Cumhurbaşkanımız ülkemizde ağırlamıştı. Asya Pasifik'teki bu istikrarlı yürüyüşümüz, ortaklarımızla beraber devam edecektir. Bugünkü toplantımız, Türkiye ve Endonezya'nın ikili bölgesel ve küresel meselelerde ortak vizyona sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Siyasi ve güvenlik işbirliğimizi bütüncül bir anlayışla derinleştirmeye devam edeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber