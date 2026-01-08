İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Motorine indirim: Yeni fiyatlar belli oldu
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
En düşük emekli maaşı belli oldu
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Elmadağ Karacahasan Köyü'nde İletişim Krizi: 21. Yüzyılda Şebeke Arıyoruz!

Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Karacahasan Köyü sakinleri, cep telefonu şebekesi çekmediği için dünyaya kapandı. Acil durumlarda bile iletişim kuramayan vatandaşlar, Turkcell ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na çağrıda bulunarak bu "çağ dışı" sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Haber Giriş : 08 Ocak 2026 18:00
Elmadağ Karacahasan Köyü'nde İletişim Krizi: 21. Yüzyılda Şebeke Arıyoruz!

Başkent'in yanı başında yer alan Elmadağ Karacahasan Köyü'nde yaşayan yüzlerce vatandaş, mobil iletişim altyapısının yetersizliği nedeniyle zor günler geçiriyor. Köy genelinde özellikle Turkcell şebekesinin çekmemesi, internet ve telefon erişimini imkansız hale getirirken; köylüler iletişim kurabilmek için yüksek tepelere çıkmak zorunda kalıyor.

Acil Durumlarda Hayati Risk: "Telefon Çekmiyor!"

Köy sakinlerinin belirttiğine göre, şebeke sorunu sadece sosyal hayatı değil, sağlığı ve güvenliği de tehdit ediyor. Acil tıbbi müdahale veya güvenlik durumlarında yakınlarına ve yetkililere haber veremeyen vatandaşlar, durumun vahametini şu sözlerle özetliyor:

"Bir hastamız olsa veya yangın çıksa kimseye ulaşamıyoruz. İletişim kurmak için köyün dışına, yüksek noktalara yürümek zorunda kalıyoruz. Bu devirde bu çileyi çekmek kabul edilemez."

Eğitim ve Dijital Hizmetlere Erişim Durdu

Sadece sesli aramalar değil, mobil internet erişiminin de yok denecek kadar az olması köydeki öğrencileri ve dijital işlemlerini halletmek isteyen vatandaşları vurdu. Eğitimden sağlığa, resmi işlemlerden bankacılığa kadar her şeyin dijitalleştiği günümüzde, Karacahasan Köyü halkı bu hizmetlerden mahrum kalmış durumda.

Gözler Turkcell ve Ulaştırma Bakanlığı'nda

Köy genelinde diğer operatörlerde de benzer sıkıntılar yaşansa da, vatandaşlar özellikle geniş kapsama alanı vaat eden Turkcell ve altyapıdan sorumlu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan çözüm bekliyor. Köylülerin ortak talebi ise oldukça net: Köy merkezine yeni bir baz istasyonu kurulması veya mevcut altyapının 4.5G/5G standartlarına uygun şekilde güçlendirilmesi.

Karacahasan Köyü sakinleri, yetkililerden gelecek müjdeli haberi bekliyor.

