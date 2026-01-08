Elmadağ Karacahasan Köyü'nde İletişim Krizi: 21. Yüzyılda Şebeke Arıyoruz!

Başkent'in yanı başında yer alan Elmadağ Karacahasan Köyü'nde yaşayan yüzlerce vatandaş, mobil iletişim altyapısının yetersizliği nedeniyle zor günler geçiriyor. Köy genelinde özellikle Turkcell şebekesinin çekmemesi, internet ve telefon erişimini imkansız hale getirirken; köylüler iletişim kurabilmek için yüksek tepelere çıkmak zorunda kalıyor.

Acil Durumlarda Hayati Risk: "Telefon Çekmiyor!"

Köy sakinlerinin belirttiğine göre, şebeke sorunu sadece sosyal hayatı değil, sağlığı ve güvenliği de tehdit ediyor. Acil tıbbi müdahale veya güvenlik durumlarında yakınlarına ve yetkililere haber veremeyen vatandaşlar, durumun vahametini şu sözlerle özetliyor:

"Bir hastamız olsa veya yangın çıksa kimseye ulaşamıyoruz. İletişim kurmak için köyün dışına, yüksek noktalara yürümek zorunda kalıyoruz. Bu devirde bu çileyi çekmek kabul edilemez."

Eğitim ve Dijital Hizmetlere Erişim Durdu

Sadece sesli aramalar değil, mobil internet erişiminin de yok denecek kadar az olması köydeki öğrencileri ve dijital işlemlerini halletmek isteyen vatandaşları vurdu. Eğitimden sağlığa, resmi işlemlerden bankacılığa kadar her şeyin dijitalleştiği günümüzde, Karacahasan Köyü halkı bu hizmetlerden mahrum kalmış durumda.

Gözler Turkcell ve Ulaştırma Bakanlığı'nda

Köy genelinde diğer operatörlerde de benzer sıkıntılar yaşansa da, vatandaşlar özellikle geniş kapsama alanı vaat eden Turkcell ve altyapıdan sorumlu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan çözüm bekliyor. Köylülerin ortak talebi ise oldukça net: Köy merkezine yeni bir baz istasyonu kurulması veya mevcut altyapının 4.5G/5G standartlarına uygun şekilde güçlendirilmesi.

Karacahasan Köyü sakinleri, yetkililerden gelecek müjdeli haberi bekliyor.