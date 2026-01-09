İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!

Dava konusu olayda; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yaparken bir üniversiteye öğretim görevlisi olarak atanan sendika üyesi, MEB ile ilişiği kesildiği için İLKSAN'dan emekli yardımı alamamıştı. İLKSAN, üyeliğin kesintisiz devam etmediğini savunarak ödeme yapmayı reddetmişti.



Mahkemenin "Emsal" Kararı: 10 Yıl Aidat Yeterli!



Dosyayı inceleyen Ankara 15. İdare Mahkemesi, İLKSAN'ın bu tutumunu hukuka aykırı buldu. Kararda öne çıkan kritik noktalar şunlar oldu:



10 Yıl Kuralı: Yönetmelikte öngörülen 10 yıllık aidat ödeme süresinin doldurulması, emeklilik yardımından yararlanmak için yeterli bir şarttır.

Eşitlik ve Hakkaniyet: Emekli olunması halinde, son ödenen aidat miktarı baz alınarak ödeme yapılması, "eşitlik ilkesi" ve "hakkaniyet kuralları" gereğidir.

Kamu Gücü Vurgusu: Üyelik aidatlarının, kurumun kamu gücünü kullanarak tek yanlı bir tasarrufla kestiği hatırlatıldı.



"Emekli olmadan kurum değiştirmek, daha önce ödenen aidatlarla kazanılmış olan emeklilik yardımı hakkına engel teşkil edemez." - Ankara 15. İdare Mahkemesi



Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Atıfları



Mahkeme kararını verirken sadece yerel mevzuata değil, en üst yargı organlarının içtihatlarına da dayandı. Kararda; Danıştay 11. Dairesi'nin 2017, Anayasa Mahkemesi'nin ise 2022 ve 2025 tarihli benzer kararlarına atıf yapılarak hukuki zemin sağlamlaştırıldı.



Sendikadan Açıklama: "Hukuka Aykırı İşlem İptal Edildi"



Eğitim-Bir-Sen, bu kararın İLKSAN üyeleri için büyük bir güvence olduğunu belirtti. Sendika, üyelik aidatları zorunlu olarak kesilen öğretmenlerin, kariyer basamaklarında farklı kurumlara geçseler dahi birikmiş haklarının gasp edilemeyeceğinin yargı kararıyla tescillendiğini vurguladı.