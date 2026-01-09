İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Motorine indirim: Yeni fiyatlar belli oldu
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
En düşük emekli maaşı belli oldu
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Bakan Memişoğlu: Dünyada 6 ay bekliyorlar, bizde aynı gün randevu var

Balıkesir Susurluk Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmeti kapasitesine dair çarpıcı veriler paylaştı. Memişoğlu, gelişmiş ülkelerde uzman hekim için aylarca beklenildiğini hatırlatarak, Türkiye'de 72 branşın 69'unda aynı gün randevu verilebildiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Susurluk Devlet Hastanesinin açılış töreninde, Balıkesir'in Türkiye'nin en önemli şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Sağlık anlamında da kentin en önemli şehirlerden biri haline geldiğini belirten Memişoğlu, "Burası, 65 yataklı 17 bin metrekarelik bir eser. Çünkü 65 yatağın her bir metrekaresi, yaklaşık 270 metrekare, tek bir yatağa düşüyor. Bu hastanenin bütün yatakları, tek kişilik, çift kişilik, tuvaletli, banyolu, televizyonlu, buzdolaplı." diye konuştu.

Hastanede medeni ve insani bir sağlık hizmeti sunulacağını dile getiren Memişoğlu, 2002 yılı öncesinde hastanelerde 8 kişilik odalarda kimin hasta, kimin refakatçi, kimin doktor, kimin çalışan olduğunun bilinmediğini ifade etti.

Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Türkiye'de 271 bin hasta yatağında, senede 1 milyar kez insanlarımıza hizmet veren 48 binin üzerinde yoğun bakımı olan 1,5 milyon sağlık çalışanımızla dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bu, bizim 24 senede gece gündüz çalıştığımızı, insanlarımızın, vatandaşlarımızın hizmetkarı olduğumuzu gösterir. Bu, Türkiye'yi dünyada söz sahibi kılan ve dünyaya da 'Dünya, beşten büyüktür' diyebilen bir liderin, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde oldu, lideri, dirayet gösterip liderlik yapınca. Bu toplum, bu medeniyet, dünyayı, üç kıtayı yönetebilen bir özelliğe, bir geleneğe ve genetiğe sahip. Bugün baktığımız zaman etrafımızda ateşten çember var. Hepimiz güvende, aynı zamanda geleceğe daha iyi, umutlu bakan bir medeniyeti, ülkeyi yaşıyoruz. Daha da iyi olacağız, daha da çok çalışacağız, daha da birlikte olacağız."

Türkiye'de 1500 devlet hastanesinde 271 bin yatak olduğu bilgisini veren Memişoğlu, "Türkiye'de her bir vatandaş bugün 12 kez sağlık hizmeti alıyor. Bugün OECD ortalaması, 6 bile değil bazı ülkelerde. Bazı çok gelişmiş gördüğümüz ülkelerde insanlar, bırakın ameliyat olmayı, uzman hekime görünmek için 6 ay randevu bekliyor. Biz, 72 branşın 69'una aynı gün randevu veriyoruz." ifadesini kullandı.

- "Sağlığın teknolojisini, bilimini üretmek için de çalışıyoruz"

Bakan Memişoğlu, sağlık alanında Türkiye'nin lig atladığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Biz artık, o ligin 1'incisi olmak için uğraşıyoruz. Sadece sağlık hizmeti vermek için değil, aynı zamanda sağlıkta yeni şeyler söyleyip bundan sonra birçok malzemesini, cihazını, ilacını üretmek için çalışmaya başladık. Sadece sağlık hizmeti değil, aynı zamanda dünyaya sağlığın teknolojisini, sağlığın bilimini üretmek için de çalışıyoruz. Bizler, sizlerin hizmetkarıyız. Sizler daha iyi sağlık hizmeti alın, vatandaşlarımız sağlıklı kalsın veya hastalandığında daha iyi sağlık şartlarında, altyapıda hizmet alsın diye çalışıyoruz."

"Bugün sadece bir günde 3 milyon kez insanlarımıza bakabilen, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile sadece bir günde 1,7 milyon insana hastaneden randevu verebilen bir kapasiteye sahibiz." diyen Memişoğlu, bu başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un da konuştuğu törende, daha sonra İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın duasının ardından kurdele kesildi.

Ardından Bakan Memişoğlu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ile hastaneyi gezdi.

