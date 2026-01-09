43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son 5 yılda Süper Lig'de görev yapmış 43 antrenörü bahis oynamaları nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiğini açıkladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net