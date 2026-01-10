Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.55'te merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

