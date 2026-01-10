Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
MEB, öğretmenlerin görev yaptıkları bölge ve okul durumlarına göre adil puanlama yapılması hedefiyle hizmet puanı sisteminin güncellendiğini duyurdu.
> Buna göre öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami 12 yıl görev yapabilmesine ilişkin hüküm getirildi. Bu süreyi dolduran öğretmenlerin atamaları, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilecek.
> Açıklamada, her okulun bulunduğu hizmet bölgesi ve hizmet alanına göre öngörülen puanlar günlük olarak hesaplanacak.
> Etkinlik ve yarışmaları teşvik etmek amacıyla bu faaliyetlerde bulunan öğretmenlere ilave hizmet puanı verilmesine yönelik de düzenleme yapıldığı ifade edildi.
> Türk Eğitim Sistemi'nde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi kapsamında yürütülen destekleme eğitimleri ile telafi eğitimlerinde fiilen ders okutan öğretmenlere ilave hizmet puanı da verilecek.
> Yönetmelikle, ek hizmet puanları artırılarak dezavantajlı bölgelerde başarı gösteren öğretmenlerin puanı daha yüksek olacak. Hizmet puanı uygulaması 1 Şubat'tan itibaren uygulanacak.
> İl içi mazerete bağlı yer değiştirmeler, elektronik ortamda belirlenecek.
> Hizmet bölgelerine ilave bölgeler de eklendi. Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına üçüncü hizmet bölgesinin birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanındaki eğitim kurumları da dahil edildi.
> Bilim ve sanat merkezleri, spor ortaokulları ve liseleri ile güzel sanatlar liselerinde görev alacak beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar öğretmenleri için seçim süreci de yeniden düzenlendi.
> Yeni Yönetmelikle birlikte, 'zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar' başlığına ilaveten, 16 Haziran 2023'ten önce göreve başlayan öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf olmaya devam edecek.