34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Motorine indirim: Yeni fiyatlar belli oldu
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
En düşük emekli maaşı belli oldu
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'
İtfaiye raporu zorunluluğu sertleşti: Eksik olan oteller kapatılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan yeni yönetmelik, konaklama tesislerinde yangın güvenliğini gündemin merkezine taşıdı. İtfaiye raporu bulunmayan işletmelere 31 Mayıs 2026'ya kadar süre tanınırken, eksiklerini tamamlamayan tesislerin ruhsatlarının iptal edilerek kapatılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

31 Mayıs 2026'ya kadar süre tanındı

Yeni düzenlemeyle, itfaiye raporu bulunmayan konaklama tesislerine eksiklerini tamamlamaları için 31 Mayıs 2026 tarihine kadar süre verildi. Bu tarihe kadar gerekli raporu alamayan işletmelerin ruhsatları iptal edilecek.

Uymayanlar faaliyetten men edilebilir

Cumhurbaşkanı kararıyla hayata geçirilen düzenlemede, konaklama sektöründe yangın güvenliği uygulamaları daha sıkı hale getiriyor. Yapılacak denetimlerde, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun itfaiye raporu sunamayan tesisler, belirtilen tarihe kadar faaliyetten men edilecek.

Verilen süre, itfaiye raporunun düzenlenebilmesi için gerekli imalat ve tadilatların tamamlanmasına yönelik olacak; bu süreçte işletmelerin faaliyet göstermesine izin verilmeyecek. Süre sonunda raporu ibraz edemeyen iş yerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek kapatılması öngörülüyor.

