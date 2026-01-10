İtfaiye raporu zorunluluğu sertleşti: Eksik olan oteller kapatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

31 Mayıs 2026'ya kadar süre tanındı

Yeni düzenlemeyle, itfaiye raporu bulunmayan konaklama tesislerine eksiklerini tamamlamaları için 31 Mayıs 2026 tarihine kadar süre verildi. Bu tarihe kadar gerekli raporu alamayan işletmelerin ruhsatları iptal edilecek.

Uymayanlar faaliyetten men edilebilir

Cumhurbaşkanı kararıyla hayata geçirilen düzenlemede, konaklama sektöründe yangın güvenliği uygulamaları daha sıkı hale getiriyor. Yapılacak denetimlerde, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun itfaiye raporu sunamayan tesisler, belirtilen tarihe kadar faaliyetten men edilecek.

Verilen süre, itfaiye raporunun düzenlenebilmesi için gerekli imalat ve tadilatların tamamlanmasına yönelik olacak; bu süreçte işletmelerin faaliyet göstermesine izin verilmeyecek. Süre sonunda raporu ibraz edemeyen iş yerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek kapatılması öngörülüyor.