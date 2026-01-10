Kars'ta yolcu otobüsü kamyona çarptı: 9 yaralı

Bu esnada Mehmet Zülküf Çağlayan'ın kullandığı otobüs de kargo aracına çarptı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net