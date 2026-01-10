Kars'ta yolcu otobüsü kamyona çarptı: 9 yaralı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün kargo kamyonuna çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2026 08:09, Son Güncelleme : 10 Ocak 2026 08:10
Emre Can Aras idaresindeki kargo kamyonu, Kars-Erzurum kara yolu Karakurt mevkiinde kontrolden çıkarak kaza yaptı.
Bu esnada Mehmet Zülküf Çağlayan'ın kullandığı otobüs de kargo aracına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.