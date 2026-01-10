Ankara'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Ankara'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2026 08:19, Son Güncelleme : 10 Ocak 2026 08:20
Ankara Çevreyolu istikameti Etlik mevkisinde O.K. idaresindeki otomobil, tırın dorsesine arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle dorsenin altına sıkışan araç, kısa sürede alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü O.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracıyla morga götürüldü.