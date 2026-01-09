34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ankara'da Manevi Yolculuk: Mukaddes Emanetler Sergisi Kapılarını Açtı

Ankara, üç ayların manevi iklimini dev bir sergiyle karşılıyor. Altındağ Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Mukaddes Emanetler" sergisi, Ulucanlar Cezaevi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Peygamber Efendimiz'e ait eşyaların ve Kabe örtülerinin yer aldığı sergi, Ocak ayı sonuna kadar ziyarete açık olacak.

Haber Giriş : 09 Ocak 2026 20:00, Son Güncelleme : 10 Ocak 2026 09:25
Ankara'da Manevi Yolculuk: Mukaddes Emanetler Sergisi Kapılarını Açtı

Altındağ Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Mukaddes Emanetler" sergisinin açılışı, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi'nde Manevi Buluşma

Ankara'da mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte maneviyat dolu bir etkinlik hayata geçirildi. Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen ve büyük ilgi görmesi beklenen "Mukaddes Emanetler" sergisi, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Vasip Şahin: "Ankara Bir Evliyalar Şehridir"

Açılışta konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, mukaddes emanetlerin korunmasında Fahrettin Paşa'nın gösterdiği kahramanlığa dikkat çekti. Şahin, "Fahrettin Paşa o zor günlerde canını hiçe sayarak, bu emanetlere halel gelmemesi için büyük bir titizlikle onları İstanbul'a ulaştırmayı başarmış. Allah ondan razı olsun," dedi. Ankara halkının manevi değerlere olan bağlılığını vurgulayan Vali Şahin, "Ankara evliyalar şehridir, bu sergiye rağbetin çok olacağına inanıyorum," şeklinde konuştu.

"Ecdadımızın Mirasına Sahip Çıkıyoruz"

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, ecdadın bu emanetlere verdiği önemi hatırlatarak, "Biz de ecdadımızdan aldığımız bu mizaçla emanetlere sahip çıkmaya devam edeceğiz," dedi. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise serginin süresine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sergi, Ramazan ayı başlamadan önce yaklaşık bir ay boyunca açık kalacak. Özellikle kadınlarımızın ve tüm Altındağlıların büyük bir duygu yoğunluğuyla ziyaret edeceği bir sergi olacağını ümit ediyorum."

"Bir aya yakın bir süre açık kalacak"Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de "Sergi, üç aylarda, ramazan başlamadan önce 3 gün 5 gün değil bir aya yakın bir süre açık kalacak. Çok sayıda Altındağlının ve başta kadınlar olmak üzere gözyaşlarıyla izleyeceği bir sergi olacağını ümit ediyorum." diye konuştu.

Mukaddes Emanetler Sergisi'nde Neler Var?

İş insanı Erol Güzel'in katkılarıyla hazırlanan sergi, Hz. Muhammed (S.A.V) ve İslam tarihi açısından büyük önem taşıyan nadide parçaları bir araya getiriyor. Sergide ziyarete açılan bazı eserler şunlar:

Sakal-ı Şerif ve Saç-ı Şerifler

Nal-ı Şerif ve Kadem-i Şerif

Hücre-i Saadet Örtüsü

Peygamber Efendimiz'in Kabir Toprağı

Kabe Örtüleri

Ankara Mukaddes Emanetler Sergisi Ne Zamana Kadar Açık?

Ankara'da manevi bir iklim oluşturacak olan bu özel sergi, 30 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, Ankara ve çevre illerden gelen tüm ziyaretçilere açık olacak.

Bu Habere Tepkiniz

