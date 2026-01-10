Burhanettin Duran: Gazeteciler tarihin yazılışına tanıklık ediyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Her zaman için etik ve profesyonel kurallara göre hareket eden ve ömrünün önemli anlarını bu meslek uğrunda fedakarca ortaya koyan gazetecilerimiz, basın mensuplarımız vazgeçilmezdir." dedi.

Duran, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi, ardından Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle sohbet etti.

İletişim Başkanı Duran, yaptığı konuşmada basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazeteciliğin icra edilmeye başlandığı dönemden itibaren kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasındaki en önemli dinamik olduğunu ifade eden Duran, bu kıymetli mesleğe emek veren gazetecilerin sadece sahadaki gelişmeleri aktarmakla kalmadıklarını, bizzat tarihin yazılışına tanıklık ederek belgeler ürettiklerini ve toplumsal hafızayı canlı tuttuklarını söyledi.

Günün değişen fiziki, teknik, ekonomik ve politik şartlarına rağmen gazeteciliğin hala vazgeçilmez rolünü sürdürdüğüne dikkati çeken Duran, "Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi"nin, gazeteciliğin aslında tarih boyunca ortaya koyduğu önemi işaret eden, gösteren önemli bir aktivite olduğunu dile getirdi.

"Türk siyasi hayatının önemli anlarına işaret eden seçki yapıldı"

Sergide yer alan fotoğrafların İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansının (AA) köklü arşivinden özenle seçildiğini vurgulayan Duran, şunları söyledi:

"Hem Anadolu Ajansının basın emekçileri hem de 1935 yılında kurulan Matbuat Umum Müdürlüğünün fotoğrafçıları, yaşadıkları dönemdeki Türkiye'ye tanıklık ettiler ve bize oradan çok önemli vesikalar bıraktılar. Böylece bugün sayısı 236 bini aşan son derece kıymetli bir fotoğraf arşivini bizlere, ülkemize miras bıraktılar. Gazeteciliğin Türkiye'deki serüvenini gösteren ama bir taraftan da Türk siyasi hayatının önemli anlarına işaret eden bu kapsamlı arşivin içinden bugün sizler için 59 karelik bir seçki yapıldı. Fotoğrafların incelenmesi sırasında Tasvir-i Efkar'dan Hakimiyet-i Milliye'ye ve İleri Gazetesine kadar dönemin önemli gazetecilerinin fotoğraflarını gördük. Bu fotoğraflar, hem o dönem Türkiye'sini bize anlatıyor hem de gazetecilik mesleğinin nasıl bir aşamadan geçtiğini çok çarpıcı bir şekilde sergiliyor."

İletişim Başkanı Duran, sergide Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gazetecilerle bir araya geldiği anlara, Adnan Menderes'ten Turgut Özal'a, Necmettin Erbakan'dan Süleyman Demirel'e uzanan siyasi hafızaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden bugüne gazetecilerle temaslarına ve usta foto muhabiri Ara Güler'in insanı merkeze alan bakışına tanıklık ettiklerini söyledi.

Sergi açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip eden gazetecilerin de katıldığını ifade eden Duran, "Öyle inanıyorum ki bu muhabir arkadaşlarımızın Cumhurbaşkanı'mızın gayretlerini, çabalarını fotoğraflarken ortaya koydukları emek, yine tarihimizi gelecekte anlatacak çok önemli vesikalar olacak." diye konuştu.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için zor şartlarda fedakarlık gösteren basın emekçilerini tebrik eden, görevi başında vefat eden gazetecileri rahmetle anan Duran, şunları kaydetti:

"Bugün sahada, masada, dijital mecralarda iz sürerek ulaştığı doğru bilgiyi kamuoyunun istifadesine sunan gazetecilerimize şükranlarımı sunuyorum. Her zaman için etik ve profesyonel kurallara göre hareket eden ve ömrünün önemli anlarını bu meslek uğrunda fedakarca ortaya koyan gazetecilerimiz, basın mensuplarımız vazgeçilmezdir. Serginin geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurmasını, özellikle genç kuşaklar için tanıklık bilincini ve hakikat sorumluluğunu güçlendirmesini temenni ediyorum. Bu serginin hazırlanmasında çok sayıda arkadaşımın emeği geçti. Başta Anadolu Ajansı olmak üzere katkı sunan kurumlarımıza ve sergiyi hazırlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

İletişim Başkanı Duran, daha sonra bir araya geldiği Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle sohbet etti.

Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi

Gazeteciliğin tarihsel serüvenini görsel bir anlatımla sunmak, gelecek nesillere aktarmak ve basın emekçilerinin hafızalarda yer eden anlarını görünür kılmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen sergi, basın tarihinin önemli anlarını belgeleyen fotoğraflarla ziyaretçileri geçmişten bugüne uzanan zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansı arşivlerinden derlenen, siyah beyaz ve renkli fotoğraflardan oluşan sergide 1923-2024 yıllarındaki gazetecilik faaliyetlerine ve Türkiye'nin siyasi hafızasına ışık tutan toplam 59 fotoğraf karesi yer alıyor.

Türk basın tarihini ve Türkiye'nin siyasi geçmişini fotoğraf kareleriyle anlatan sergide Tasvir-i Efkar, Hakimiyet-i Milliye, İleri gibi dönemin önde gelen gazetelerine ait küpürlerle, Türkiye tarihine dair önemli olayların manşetlere nasıl yansıdığı da gözler önüne seriliyor.

Türk siyasi hayatında iz bırakmış liderlerin basın mensuplarıyla kareleri yer alıyor

Sergide Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gazetecilere açıklama yaptığı anlara ait fotoğrafların yanı sıra Adnan Menderes, Necmettin Erbakan, Turgut Özal ve Süleyman Demirel gibi Türk siyasi hayatında iz bırakmış birçok liderin basın mensuplarıyla bir araya geldiği anları yansıtan tarihi kareler de ziyaretçilerle buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminden bugüne kadar uzanan süreçte gazetecilerle birlikte olduğu anları belgeleyen fotoğraflar da bu seçkin koleksiyonda yer alıyor.

Sergi, gazetecilik mesleğinin fedakarlık, sorumluluk ve etik değerler temelinde şekillenen yolculuğunu, basın emekçilerinin hafızalarda yer eden anlarını görünür kılarken Türkiye'nin siyasi ve toplumsal geçmişine de güçlü görsel tanıklık sunuyor.