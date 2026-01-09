Önder Kahveci'den '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' Mesajı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci 10 Ocak Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kahveci mesajında: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle; milletimizin doğru ve tarafsız haber alma hakkı için büyük bir özveriyle görev yapan, demokrasimizin vazgeçilmez unsuru tüm basın mensuplarımızın Gazeteciler Gününü kutluyorum. İfadelerini kullandı.