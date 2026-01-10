Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
En düşük emekli maaşı belli oldu
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi

Togg, iki modeliyle geçen yıl toplam 39 bin 20 satışla Türkiye'de en çok tercih edilen elektrikli otomobil markası olurken, onu 31 bin 509'la Tesla ve 19 bin 679'la BYD izledi.

Haber Giriş : 10 Ocak 2026 11:38
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, otomobil satışları 2025'in ocak-aralık döneminde 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 10,62 artarak 1 milyon 84 bin 496, hafif ticari araç satışları da yüzde 9,97 yükselerek 283 bin 904 oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye otomobil pazarında 509 bin 217 benzinli otomobil, 295 bin 378 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satış sayısı 80 bin 346, otogazlı otomobil satış sayısı ise 7 bin 595 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 189 bin 868 olarak kayıtlara geçti.

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlere sahip araçlar da dahil edildiğinde, 2025'te elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 17,7'lik pazar payıyla 191 bin 960'a yükseldi. (Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.)

Geçen yılki satışlarda ilk 3'ü Togg, Tesla ve BYD oluşturdu

Geçen yıl marka bazında en çok satılan elektrikli otomobillere bakıldığında T10X ve T10F modelleriyle toplam 39 bin 20 satışa ulaşan yerli otomobil Togg, zirvede yer aldı. Onu 31 bin 509'la Tesla izlerken, BYD 19 bin 679 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Geçen yıl listenin ilk 3 sırasında yer alan markalar, elektrikli otomobil pazarının yüzde 47,5'ini oluşturdu. Bu dönemde Togg tek başına yaklaşık yüzde 21'lik pazar payı elde etti.

Bu dönemde Citroen 10 bin barajını aşarken, KIA 9 bin 543, MINI 9 bin 418, Hyundai 9 bin 152, Opel 9 bin 73 ile sıralamada 8'inci sıraya yerleşti. En çok satılan 10 elektrikli otomobil markası listesinde, Opel'in ardından 8 bin 416 satışla KG Mobility, 7 bin 795 ile Volvo yer aldı.

Aralık ayı şampiyonu T10F oldu

Model bazında bakıldığında da elektrikli otomobil pazarında lider değişmedi. Togg'un T10F modeli, geçen yılın aralık ayında en çok satılan elektrikli otomobil oldu.

T10F, geçen ay 5 bin 345'lik satışla elektrikli otomobil pazarında liderliğini pekiştirirken, yine Togg'un T10X modeli 1960'la ikinci, KG Mobility Torres 1773'le üçüncü, Tesla Model Y 1554'le dördüncü ve Volvo EX30 1187'yle beşinci sırada bulundu.

