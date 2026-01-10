Ali Yalçın'dan 10 Ocak Mesajı: Gazetecileri Öldürerek Hakikati Susturamazsınız!

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj paylaştı. Yalçın, "Ne hakikat susturulabilir, ne de vicdan öldürülebilir" ifadeleriyle başladığı mesajında, gazeteciliğin gerçeğin peşinden gitmenin bedelini hatırlatan anlamlı bir meslek olduğuna dikkat çekti.

Gazetecilik Onurlu Bir Hakikat Mücadelesidir

Genel Başkan Ali Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gazetecilik mesleğinin toplum üzerindeki kritik rolüne vurgu yaptı. Gazeteciliğin sadece bir meslek değil, bir onur mücadelesi olduğunu belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, gerçeğin peşinden gitmenin bedelini hatırlatan anlamlı bir gündür. Gazetecilik; güce değil hakikate yaslanan, baskı ve tehdit karşısında susmamayı tercih eden onurlu bir meslektir."

Gazze'de Katledilen Basın Mensupları Unutulmadı

Mesajında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve hedef alınan basın mensuplarına geniş yer ayıran Yalçın, dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Gazze'de basın yeleklerinin ve kameraların kasten hedef alındığını belirten Yalçın, saldırıların insanlık vicdanını yaraladığını ifade etti.

"Saldırılar sadece gazetecilere değil, insanlığın ortak vicdanına yönelmiştir" diyen Yalçın, Gazze'de hayatını kaybeden her gazetecinin susturulmak istenen mazlumların sesi olduğunu vurguladı.

"Hakikat Baskıya Rağmen Yolunu Bulur"

Zor şartlar altında görev yapan tüm basın emekçilerinin gününü kutlayan Ali Yalçın, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

Dayanışma Mesajı: "Mesleğini onur bilen, doğruluktan şaşmayan tüm basın emekçilerini saygıyla selamlıyorum."

Rahmet ve Minnet: "Gazze başta olmak üzere, görevleri başında hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle anıyor; saldırıya uğrayan tüm basın mensuplarıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyorum."

Ali Yalçın, hakikatin ve insan onurunun yanında duran tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutladığını belirterek mesajını sonlandırdı.