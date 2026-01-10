Ali Yalçın'dan 10 Ocak Mesajı: Gazetecileri Öldürerek Hakikati Susturamazsınız!

Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
En düşük emekli maaşı belli oldu
En düşük emekli maaşı belli oldu
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Ali Yalçın'dan 10 Ocak Mesajı: Gazetecileri Öldürerek Hakikati Susturamazsınız!

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basın özgürlüğü ve etik değerlerin önemine dikkat çekti. Gazze'de görev yaparken katledilen gazetecileri anan Yalçın, "Ne hakikat susturulabilir ne de vicdan öldürülebilir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ocak 2026 10:15, Son Güncelleme : 10 Ocak 2026 12:17
Yazdır
Ali Yalçın'dan 10 Ocak Mesajı: Gazetecileri Öldürerek Hakikati Susturamazsınız!

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj paylaştı. Yalçın, "Ne hakikat susturulabilir, ne de vicdan öldürülebilir" ifadeleriyle başladığı mesajında, gazeteciliğin gerçeğin peşinden gitmenin bedelini hatırlatan anlamlı bir meslek olduğuna dikkat çekti.

Gazetecilik Onurlu Bir Hakikat Mücadelesidir

Genel Başkan Ali Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gazetecilik mesleğinin toplum üzerindeki kritik rolüne vurgu yaptı. Gazeteciliğin sadece bir meslek değil, bir onur mücadelesi olduğunu belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, gerçeğin peşinden gitmenin bedelini hatırlatan anlamlı bir gündür. Gazetecilik; güce değil hakikate yaslanan, baskı ve tehdit karşısında susmamayı tercih eden onurlu bir meslektir."

Gazze'de Katledilen Basın Mensupları Unutulmadı

Mesajında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve hedef alınan basın mensuplarına geniş yer ayıran Yalçın, dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Gazze'de basın yeleklerinin ve kameraların kasten hedef alındığını belirten Yalçın, saldırıların insanlık vicdanını yaraladığını ifade etti.

"Saldırılar sadece gazetecilere değil, insanlığın ortak vicdanına yönelmiştir" diyen Yalçın, Gazze'de hayatını kaybeden her gazetecinin susturulmak istenen mazlumların sesi olduğunu vurguladı.

"Hakikat Baskıya Rağmen Yolunu Bulur"

Zor şartlar altında görev yapan tüm basın emekçilerinin gününü kutlayan Ali Yalçın, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

Dayanışma Mesajı: "Mesleğini onur bilen, doğruluktan şaşmayan tüm basın emekçilerini saygıyla selamlıyorum."

Rahmet ve Minnet: "Gazze başta olmak üzere, görevleri başında hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle anıyor; saldırıya uğrayan tüm basın mensuplarıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyorum."

Ali Yalçın, hakikatin ve insan onurunun yanında duran tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutladığını belirterek mesajını sonlandırdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber