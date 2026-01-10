Hemşire anne ile doktor kızı aynı hastanede mesai arkadaşı oldu

Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
En düşük emekli maaşı belli oldu
En düşük emekli maaşı belli oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hemşire anne ile doktor kızı aynı hastanede mesai arkadaşı oldu

Gümüşhane'de sağlık alanında eğitim almaya karar veren 25 yaşındaki Elif Nur Aslan, hekim olarak atandığı hastanede annesi ile çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2026 10:55, Son Güncelleme : 10 Ocak 2026 12:28
Yazdır
Hemşire anne ile doktor kızı aynı hastanede mesai arkadaşı oldu

Annesi Gülcihan Aslan'ın Gümüşhane Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapmasından etkilenen Dr. Aslan, üniversite eğitimini Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

İlk görev yeri memleketi Gümüşhane olan Aslan, yaklaşık 4 ay önce hemşire annesinin aynı zamanda idari ve mali hizmetler müdür yardımcısı olarak görev yaptığı Gümüşhane Devlet Hastanesi acil servisinde pratisyen hekim olarak çalışmaya başladı.

Dr. Elif Nur Aslan, AA muhabirine, küçük yaşlarda çoğu zaman annesinin çalıştığı hastaneye geldiğini, bir insana yardım edebilmenin ne kadar kıymetli olduğunu o dönemlerde fark ettiğini söyledi.

Hastaların annesine karşı olumlu tavırlarının kendisinde her zaman gurur duygusu oluşturduğunu ifade eden Aslan, "Hasta bir çocuğu iyileştirdiğimizde aldığımız tepkiler inanılmaz bir duygu. Bu duyguyu annemde gördükçe bu meslekte olmam gerektiğini düşündüm ve 'ben de umarım olurum' demiştim ve doktorluğa heveslendim." diye konuştu.

Aslan, çevresindeki bazı kişilerin tıp fakültesi eğitiminin zorluğundan bahsetmesine karşın vazgeçmeyi hiç düşünmediğini vurguladı.

Annesiyle evde ve hastanede çok iyi ilişkileri olduğunu dile getiren Aslan, "Hastanede annem müdür yardımcısı, ben ise doktor olarak görev yapıyorum. Hepimizin görev tanımı ve sorumlulukları var, buna uygun davranıyoruz. Birlikte çalışmaktan mutluyum. Anne kız aynı hastanede çalışmanın gurur verici olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Gururlanıyorum, mutlu oluyorum"

Gülcihan Aslan ise kızı ile görev yaptığı hastanede yaklaşık 4,5 yıldır idari ve mali hizmetler müdür yardımcılığı görevini de sürdürdüğünü kaydetti.

Kızının kendisini ve eşini gururlandırdığını belirten Aslan, "Anne ve babanın evladını yetiştirip vatana, millete hayırlı olduğunu görmesi kadar onur verici bir duygu yok. Kızım da beni çok duygulandırdı, emeklerimizi boşa çıkarmadı. Şimdi hastaları tedavi ettikçe onun yerine gururlanıyorum, mutlu oluyorum." diye konuştu.

Hemşireliği severek yaptığını ifade eden Aslan, "Bütün anne ve babalara bu duygular nasip olsun. Çocuklarımız vatana, millete hayırlı bireyler olsun." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber