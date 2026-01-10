Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Sağlık

İzmir'de bulaşıcı hastalık alarmı: Her 100 bin kişinin 11,5'inde görülüyor

İzmir'de her 100 bin kişinin 11,5'inde tüberküloz tespit edildiğini belirten uzmanlar, hastalığın bulaşıcı olduğuna dikkat çekip, tedavinin yarım bırakılmaması uyarısında bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Ocak 2026 12:31, Son Güncelleme : 10 Ocak 2026 12:32
İzmir'de bulaşıcı hastalık alarmı: Her 100 bin kişinin 11,5'inde görülüyor

İzmir'de yerel yönetimlerdeki yetersiz hizmetler nedeniyle toplanmayan çöpler, giderek daha da derinleşen su krizi, İzmir körfezinde kirliliğe bağlı olarak hissedilen kötü koku, bulaşıcı hastalıkları da beraberinde getirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan uzmanlara göre, kentte yaşanan bu olumsuzluklar ciddi halk sağlığı problemlerine neden oldu.

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, 4-10 Ocak Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası kapsamında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi vererek verem konusunda vatandaşların duyarlılığını arttırmak istediklerini söyledi.

"İZMİR'DE HER 100 BİNDE 11,5 KİŞİDE TÜBERKÜLOZ TESPİT EDİLDİ"

Özellikle son yıllarda dünyada ve Türkiye'de tüberküloz hastalığının hafif artış eğilimine girdiğini açıklayan Doç. Dr. Ayhan Kul, ileriki süreçte toplumda aşılanmanın sıklığını arttırmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'de, tüm dünyada olduğu gibi tüberküloz insidansı son yıllarda hafif artış içerisinde. İzmir'de de her 100 bin kişide 11,5 kişide tüberküloz tespit edildi. İzmir'de 9 verem savaş dispanseri ile bu hizmeti veriyoruz. Bu dispanserlerde 2025 yılı içerisinde yaklaşık 25 bin muayene gerçekleştirdik. 7 bin 500 akciğer röntgeni çektirdik. 3 bin 600 test yaptırdık. 1400 kişiye hastalıkları önlemek amacıyla alınan tedbirlerin bütünü sayılan profilaksi başladık" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARA DUYARLI OLMALARINI ÖNERİYORUZ"

İzmir'de 2024 yılında 559, 2025 yılında ise 533 verem hastasının kayda ve tedaviye alındığını dile getiren Doç. Dr. Kul, şöyle devam etti:

"324 kişinin de tedavisini devam ettirmekteyiz. Hastalığa tanı konulması için ilimiz laboratuvarlarında 27 bin örnek tüberküloz yönünden incelendi. Dr. Suat Seren Eğitim Araştırma Hastanemiz erişkin tüberküloz referans hastanesi olup, çocuk tüberkülozda bu işlemler Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılmaktadır. Tüberküloz hastalığından korunmada 'BCG' denilen aşı yapılmaktadır. Doğumdan sonra yapılan bu aşı ikinci ayda bebeklerin tamamına uygulanmaktadır. İkinci ayda yaptıramayan çocuklara ilerleyen günlerde yapılmaktadır.

Bu aşıyı bebeklerimize yaptırmazsak tüberküloz vakalarında rahatsızlık tüm vücudu sarabilir ve şiddetli hastalığa sebep olabilir. Topluma da bulaştırıcılığı olan bir hastalık. İlerleyen yaşlarda da karşılaşıyoruz ve tedavisi en az 6 ay devam eden ilaç tedavisidir. Vatandaşlara duyarlı olmalarını ve tedavilerini yarım bırakmamalarını öneriyoruz."

İZMİR'DE 334 HASTAYA İLAÇ TAKİBİ

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Ali Emre Çetinkol da bazı dirençli durumlarda tedavinin 1 yıla kadar sürebildiğini belirtip, yarım bırakıldığında olumsuz durumlarla karşılaşıldığını dile getirdi. Doktor Çetinkol, "Verem savaş dispanserlerinde hastalarımızı direkt gözetim altında tutuyoruz. Şu anda tedavi altında olan 334 hastamızın da ilacını aldığını ya görerek ya da online sistemden bağlanarak biliyoruz. Tüberküloz hastası sadece kendisi için değil toplum için de ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bizim tarafımızdan yakın takibi yapılıyor" dedi.

"TÜM AŞILAR BİZİM İÇİN GÜVENLİDİR"

Son dönemlerde sanal medya ve diğer mecralarda aşılarla ilgili ciddi bilgi kirliliği yaşandığını belirten doktor Çetinkol, tüberküloz aşısının hastalığı engellemediği, bazı romatolojik ya da otoimmün hastalıklara yol açtığı ve kalıcı iz bıraktığı yönünde iddiaların dolaşıma sokulduğunu söyledi.

Tüberküloz aşısının 1921 yılından bu yana dünyada milyarlarca doz uygulanan bir aşı olduğunu vurgulayan doktor Çetinkol, "Bu aşının bilimsel olarak herhangi bir otoimmün hastalığa sebep olduğu bugüne kadar görülmemiş. Aslında tüm aşılar bizim için güvenlidir. Aşılama sadece kendi çocuğunuzu değil diğer çocukları da koruyan toplumda bir bağışıklama zinciri oluşturan bir durumdur" açıklamalarında bulundu.


