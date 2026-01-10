Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'daki Yeşilkent Kavşağı sayesinde yılda 600 milyon lira zamandan ve 45 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplamda 645 milyon lira tasarruf sağlanacağını açıkladı. Ayrıca, kavşak ile birlikte yıllık 2 bin 700 ton karbon salınımı azaltılarak çevreye katkı sunulacak. Son 24 yılda Samsun'un ulaşım ve iletişim altyapısına 91 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığı belirtildi. Yeşilkent Kavşağı'nın açılışı, şehir içi trafiğini rahatlatacak ve transit geçişlerin standardını yükseltecek önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Samsun'da Ulaşım Altyapısındaki Gelişmeler

Bakan Uraloğlu, Samsun'un Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptığı dönemde şehri yakından tanıdığını ve 2026 yılının ilk il ziyaretini de Samsun'a gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Samsun'un güçlü ekonomik yapısı ve nüfus yoğunluğunun, kenti hem bölge içi ulaşımda hem de doğu-batı, kuzey-güney transit koridorunda önemli bir geçiş noktası haline getirdiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yol medeniyettir" vizyonu doğrultusunda, Samsun'un potansiyelinin artırılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kavşak Projesinin Detayları

2002 yılında 120 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu 321 kilometreye çıkarıldı.

Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağı 119 kilometreden 396 kilometreye yükseltildi.

Yeşilkent Kavşağı , toplam 9 kilometre uzunluğunda kavşak kolları, 172 metre uzunluğunda 2 alt geçit köprüsü, 318 metre uzunluğunda 2 ilave köprü ve 29 metre uzunluğunda üst geçit köprüsü ile modern standartlarda düzenlendi.

, toplam 9 kilometre uzunluğunda kavşak kolları, 172 metre uzunluğunda 2 alt geçit köprüsü, 318 metre uzunluğunda 2 ilave köprü ve 29 metre uzunluğunda üst geçit köprüsü ile modern standartlarda düzenlendi. Kavşak, Atakum ve İlkadım ilçeleri arasındaki ulaşımı kolaylaştırırken, Doğu Karadeniz'den Ankara ve İstanbul'a giden transit trafiğin standardını yükseltti.

Demir Yolu ve Lojistik Yatırımları

Samsun-Sivas hattı tamamen yenilendi ve sinyalli hale getirildi.

tamamen yenilendi ve sinyalli hale getirildi. Gelemen'de 258 bin metrekarelik lojistik merkez hizmete alındı; 1,1 milyon ton ilave kapasite oluşturuldu.

hizmete alındı; 1,1 milyon ton ilave kapasite oluşturuldu. Ankara-Samsun Hızlı Tren Hattı çalışmaları devam ediyor; tamamlandığında Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak.

çalışmaları devam ediyor; tamamlandığında Ankara-Samsun arası seyahat süresi olacak. Samsun ile Mersin limanlarını birleştiren demir yolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki yük trafiğini hafifletecek.

Şehir İçi Raylı Sistem ve Yeni Tramvaylar

Bakan Uraloğlu, Samsun Kılıçdede-Şehir Hastanesi/Kamu Kampüsü Raylı Sistem Hattı yapım ihalesinin bu ay içinde gerçekleştirileceğini açıkladı. 13,3 kilometre uzunluğundaki hat, 16 istasyondan oluşacak ve İlkadım ile Canik ilçeleriyle kamu kampüsü bölgesine hizmet verecek. Ayrıca, mevcut tramvay hattında kullanılmak üzere 10 yeni tramvay aracı teslim edilmeye başlanacak.

Tören ve Katılımcılar

Açılış törenine Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Vali Orhan Tavlı, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan katıldı. Törende konuşmaların ardından kavşağın açılışı gerçekleştirildi. Bakan Uraloğlu, programa katılan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutladı.



