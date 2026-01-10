Borsa yılın ilk haftasına rekorlarla girdi

Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
En düşük emekli maaşı belli oldu
En düşük emekli maaşı belli oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa yılın ilk haftasına rekorlarla girdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yurt içinde makroekonomik verilerin olumlu sinyaller vermesi ve Türkiye'nin borçlanma maliyetlerinin azalmasının destek vermesiyle yeni yılın ilk haftasına rekorlarla girdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2026 12:58, Son Güncelleme : 10 Ocak 2026 12:59
Yazdır
Borsa yılın ilk haftasına rekorlarla girdi

Yıla 11.296,52 puandan başlayan BIST 100 endeksi, yılın ilk işlem haftasında rekor tazeledi. BIST 100 endeksi, geçen hafta finansal kiralama faktoring sektörü öncülüğünde yüzde 6,11 artarak 12.200,95 puanla rekor seviyeden kapandı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentilerin güçlü kalması, teknoloji ve yapay zeka şirketlerine dair "yüksek değerleme" endişelerindeki azalma ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin dünya genelinde halihazırda devam eden enflasyonla mücadeleye destek vereceğine ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerin olumlu etkileri yurt içi piyasalarda da hissedilirken, ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) yürütülen para politikasının pozitif etkileri makroekonomik verilerde görüldü.

Türkiye'de aralık ayında enflasyon yüzde 0,89 ile beklentilerin altında geldi. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 30,89 ile 49 ayın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyonun 49 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle TCMB'nin faiz indirimlerine gideceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi de borsadaki rallide etkili oldu.

Bu gelişmelere ek olarak, bölgesel gerilimlerde azalma eğilimi ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki güçlü duruşu, yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara talebini artırırken, ülkenin borçlanma maliyetleri de geriliyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 204,5 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bu arada, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 457 milyon dolar fazla verdi. Cari dengenin ekimde de fazla vermesiyle birlikte, cari işlemler hesabı üst üste dördüncü ayda da pozitif seyrini sürdürdü. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık dönemde toplam cari fazla 8 milyar 653 milyon dolara ulaştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber