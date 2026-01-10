Mersin'de kamyonette 500 kilogram bozuk et ele geçirildi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde kamyonette 500 kilogram bozuk et ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2026 13:32, Son Güncelleme : 10 Ocak 2026 13:33
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre Yakaköy mevkiindeki emniyet kontrol noktasında polis ekipleri kamyoneti durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada kasadaki etlerin sağlıksız koşullarda taşındığını belirledi.
Durumun Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Akdeniz Tarım ve Orman Müdürlüğü bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler, 500 kilogramlık etin bozulduğunu ve tüketime uygun olmadığını belirledi.
El konulan etler, mevzuata uygun şekilde imha edildi.