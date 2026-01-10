Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılının "Reform Yılı" olarak ilan edildiğini ve bu dönemde kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten, sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikaların hızlandırılacağını açıkladı. Şimşek, Kasım 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirerek, sanayi üretiminin takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 2,4 arttığını ve Ocak-Kasım döneminde yıllık büyümenin yüzde 3,5 olduğunu belirtti.

Sanayi Üretiminde Gelişmeler

Şimşek, imalat sanayisinde 24 alt sektörün 19'unda aylık bazda büyüme görüldüğünü ve bu durumun iyileşmenin genele yayıldığını gösterdiğini ifade etti. Sermaye malı ve yüksek teknoloji gruplarındaki güçlü seyrin, yüksek katma değerli üretimi ve orta-uzun vadeli büyüme potansiyelini artırdığına dikkat çekti.

2026 Yılı Politikaları

Kaynakların etkin kullanımı

İstihdamı gözeten yaklaşımlar

Sanayide verimlilik artışı

Rekabetçilik ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm

Mehmet Şimşek, bu politikaların 2026 yılında hızlandırılacağını vurguladı.



