Türkeş Güney'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı
09 Ocak 2026 14:58, Son Güncelleme : 10 Ocak 2026 15:01
Türk Büro-Sen Genel Başkanı Güney X hesabından yaptığı paylaşımda: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.
Kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye erişmesi için; her türlü zorluğa ve riske rağmen görevini hakkıyla yerine getiren tüm gazetecilerimizi kutluyoruz. İfadelerini kullandı
