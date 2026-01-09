Türkeş Güney'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Güney X hesabından yaptığı paylaşımda: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye erişmesi için; her türlü zorluğa ve riske rağmen görevini hakkıyla yerine getiren tüm gazetecilerimizi kutluyoruz. İfadelerini kullandı