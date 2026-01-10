İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında bir göçmen botu olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı botları TCSG-61 ve TCSG-907 görevlendirildi.

TCSG-61 ile yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda, kötü hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan lastik bottan 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Düzensiz göçmelerin 45 kişi olduğu bilgisinin alınması üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 7 düzensiz göçmen için başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.

Çalışmalara TCSG-502 kuyruk numaralı Sahil Güvenlik helikopteri de katılıyor.

Yerlikaya'nın paylaşımında, Sahil Güvenlik Komutanlığının bölgede yürüttüğü arama kurtarma faaliyetine ilişkin görüntülere de yer verildi.