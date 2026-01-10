Motorine önce indirim sonra zam geldi
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Bakan Memişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan, milletimizin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında önemli bir sorumluluk üstlenen tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum."

