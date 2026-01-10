Motorine önce indirim sonra zam geldi
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,08 lira zam gelmesi bekleniyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Ocak 2026 16:54, Son Güncelleme : 10 Ocak 2026 16:58
Bugün 93 kuruş ucuzlayan motorine Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam gelmesi bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki volatilitenin etkisiyle zam kararı alınıyor.
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 54,76 liraya, Ankara'da 55,86 liraya, İzmir'de ise 56,13 liraya yükselmesi bekleniyor.