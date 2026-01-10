Motorine önce indirim sonra zam geldi
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Altın fiyatları haftayı rekora yakın kapattı: Kazanç yüzde 5'e yakın

Altın fiyatları cuma günü yükselişini sürdürdü, haftayı da rekora yakın bir seviyeden kapattı.

Haber Giriş : 10 Ocak 2026 17:33, Son Güncelleme : 10 Ocak 2026 17:34
Spot altın, haftayı 4 bin 517 dolar seviyesinde kapattı ve rekora yakın seyretti. Böylece haftalık kazanç yaklaşık yüzde 4,07'ye ulaştı. Altın, 26 Aralık'ta gördüğü 4 bin 549,71 dolarlık rekor seviyeye bir kez daha yaklaşmış oldu. ABD altın kontratları ise günü yüzde 0,9 artışla 4 bin 500,90 dolardan tamamladı.

Gram altın ne kadar oldu?

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altın tarafında da rekora yakın seyir sürüyor. Gram altın haftayı yüzde 4,33 yükselişle 6 bin 266 TL seviyesinden kapattı.

ABD istihdam verisi beklentilerin altında kaldı

Piyasalara yön veren verilerden biri ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam oldu. Aralık ayında istihdam artışı 50 bin kişiyle beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 4,4'e gerileyerek tahminlerin biraz altında gerçekleşti. Cnbc-E'de yer alan habere göre uzmanlar bu tabloyu ekonomide istihdam yaratma kapasitesinin zayıflaması olarak yorumluyor.

Fed beklentileri altını destekliyor

Piyasa, ABD Merkez Bankası'nın bu yıl en az iki faiz indirimi yapacağı beklentisini koruyor.

TD Securities Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, zayıf istihdam, artan jeopolitik gerilimler, yükselen petrol fiyatları ve daha güvercin bir Fed beklentisinin değerli metaller için "ideal bir kombinasyon" yarattığını söyledi.

Jeopolitik gerilimler altına talebi artırdı

Küresel risk algısı da altına olan talebi güçlendiriyor. İran'daki protestoların şiddetlenmesi, Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından yakalanması ve Washington'un Grönland üzerindeki kontrol söylemleri, piyasalarda belirsizliği artıran başlıca başlıklar arasında yer alıyor.

Altında 2026 için 5 bin dolar tahmini

Metals Focus, dolarizasyon karşıtı eğilimler ve süregelen jeopolitik riskleri gerekçe göstererek altın fiyatlarının 2026 yılında ons başına 5 bin doların üzerine çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

Gümüş, platin ve paladyum da haftayı artıda kapatıyor

Değerli metaller cephesinde yalnızca altın değil, diğer metaller de haftayı artıda kapatmaya hazırlanıyor. Gümüş ons başına 79,56 dolara yükselerek haftalık bazda yaklaşık yüzde 9,7 prim yaptı. Platin ve paladyum fiyatları da yükselirken, Bank of America ticaret gerilimleri ve fiziksel piyasadaki sıkışıklık nedeniyle bu metallere yönelik 2026 fiyat tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

