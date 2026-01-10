Dev finalde ilk 11'ler belli oldu
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Dev final maçının ilk 11'leri belli oldu...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ocak 2026 18:22, Son Güncelleme : 10 Ocak 2026 18:24
Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde kupa için kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başlayacak ve ATV'den yayınlanacak.
İlk 11'ler
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.