Can Yaman serbest bırakıldı
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturmasında dün gece gözaltına alınan oyuncu Can Yaman serbest bırakıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ocak 2026 19:29, Son Güncelleme : 10 Ocak 2026 19:31
Can Yaman'ın üzerinden uyuşturcu madde çıktığı iddia edilmişti.
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul'daki dün gece 9 ayrı gece kulübüne operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında bulunduğu 7 ünlü isim gözaltına alınmıştı.