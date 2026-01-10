Sadettin Saran, ilk kupasını kazandı

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti ve şampiyon oldu. Sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran için de anlamlı bir final oldu.

21 Eylül 2025'te yapılan seçimde kulübün başkanlığına seçilen Saran, kulübün başında futbol branşında ilk kez kupa sevinci yaşadı.

Öte yandan Saran, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a karşı elde edilen galibiyetten sonra bugün 2. kez derbi galibiyeti yaşadı.