Kupa maçında Guendouzi' den rüya gibi başlangıç

Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta sarı-lacivertli formayı ilk kez terleten Matteo Guendouzi, dikkat çekti.

Fenerbahçe'ye transferi iki gün önce resmileşen ve İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayan Fransız orta saha oyuncusu, bir antrenman yaparak maç kadrosuna dahil edildi.

İLKLERİ YAŞADI

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Guendouzi, Fenerbahçe formasını da ilk kez sırtına geçirmiş oldu. 26 yaşındaki futbolcu ayrıca ilk derbisine de çıktı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında sarı-lacivertliler köşe vuruşu kazandı. Kazanılan korneri pasla kullanan Fenerbahçe'de ceza sahası içine yapılan ortayı sarı-kırmızılı savunma karşıladı.

Yay üzerine açılan topu kontrol eden Matteo Guendouzi'nin şutu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.

Guendouzi böylece sarı-lacivertli formayla çıktığı hem ilk maç hem de ilk derbide ilk golünü kaydetmiş oldu.