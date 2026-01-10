Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Motorine önce indirim sonra zam geldi
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Türkiye'nin 'İyilik Gemisi' Sudan için yola çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan 6. İyilik Gemisi, Mersin Limanı'ndan Sudan'ın Port Sudan şehrine doğru yola çıktı.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, geminin, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valisi Atilla Toros, Katar Ankara Büyükelçi Vekili ve Katar Kalkınma Fonu temsilcileri, ilgili kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin iştiraki ile gerçekleştirilen programla Mersin Limanı'ndan Sudan'ın Port Sudan şehrine uğurlandığı belirtildi.

AFAD Başkanlığı, Katar Kalkınma Fonu, Türk Kızılayı, Diyanet Vakfı iş birliği ve 23 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla hazırlanan geminin, gıda, giyim, barınma, hijyen ve tıbbi malzemelerden oluşan yaklaşık 2 bin 600 ton insani yardım malzemesini taşıdığı aktarıldı

AFAD koordinasyonunda, 2024'te Sudan'a 2 ayrı gemiyle gıda, ilaç, tıbbi malzeme, kıyafet, hijyen ve barınma malzemelerinden oluşan 5 bin 270 tonluk insani yardım malzemesinin ulaştırıldığı anımsatılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"2025 Aralık ayında, Sudan'da yaşanan acil barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 30 bin çadır 3 ayrı gemiyle dost ve kardeş Sudan halkına ulaştırılmıştı. Uluslararası raporlara göre dünyanın birçok yerinde giderek artan, insani krize yol açan doğa ve insan kaynaklı afet ve acil durumlar nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyan nüfus gittikçe artmaktadır. Ülkemiz Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi ırk, renk, dil, din ayrımı yapmaksızın, medeniyet değerlerinden almış olduğu sorumluluk bilinciyle her daim mazlum ve mağdurun yanında durmaktadır. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesindeyiz."

