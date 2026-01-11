İstanbul'da kuvvetli yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi

Kuvvetli yağış, Avrupa ve Anadolu Yakası'nın tamamında etkili oldu.

Bahçelievler Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil tamircisini su bastı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, iş yerinin zemininin suyla dolduğu, bir kişinin diğerlerini "Prizlere dokunmayın. Elektrikte sıkıntı olabilir." şeklinde uyarması yer aldı.

Kent genelinde çeşitli mahallelerde zemin katlarda yer alan iş yerleri ve evlerden ilgili birimlere su baskını ihbarları yapıldı.

Cevizlibağ'da metrobüse gitmek isteyen bazı yolcular, yağmurdan korunmak için üst geçidin altında bekledi.

Yağmurla çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, gök gürültüsü de bazı ilçelerde duyuldu.

Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kentte etkisini gösteren yağmur, daha sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı.

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından yağmur ve şiddetli rüzgar, akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini gösterdi.

