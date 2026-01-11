16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak'ta
TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor
KDK'den 'emeklilik' raporu: Aynı gün, aynı prim ama farklı maaş!
AK Parti ve MHP'den yeni infaz eylem planı: Af değil, ıslah düzenlemesi!
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Motorine önce indirim sonra zam geldi
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
İstanbul'da kuvvetli yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi

İstanbul genelinde kuvvetli yağmur nedeniyle sürücüler kayganlaşan yolda aracıyla ilerlemekte zorluk çekerken, Maltepe'de bir otomobil takla attı.

İstanbul'da kuvvetli yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından yağmur ve şiddetli rüzgar, akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini gösterdi.

Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kentte etkisini gösteren yağmur, daha sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı.

Yağmurla çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, gök gürültüsü de bazı ilçelerde duyuldu.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarını yavaş ve dikkatli kullandı.

Kaldırımdaki yayalar, su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Cevizlibağ'da metrobüse gitmek isteyen bazı yolcular, yağmurdan korunmak için üst geçidin altında bekledi.

Şiddetli yağmur nedeniyle Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak'ta bir evi su bastı.

Kent genelinde çeşitli mahallelerde zemin katlarda yer alan iş yerleri ve evlerden ilgili birimlere su baskını ihbarları yapıldı.

- Bir otomobil kayganlaşan yolda takla attı

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil takla attı.

Hava yastıkları açılan otomobilde ağır hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan araçtakiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil tamircisini su bastı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, iş yerinin zemininin suyla dolduğu, bir kişinin diğerlerini "Prizlere dokunmayın. Elektrikte sıkıntı olabilir." şeklinde uyarması yer aldı.

Bahçelievler'de, Ahmet Yesevi Caddesi kuvvetli yağış nedeniyle adeta göle döndü, araçlar suyun içinde zorlukla ilerledi.

Bağcılar'da, Fatih Caddesi'nde rögarlardan taşan suyla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Park halindeki bir minibüsün tekerlekleri suyla dolan çukura battı.

Üsküdar Libadiye Kavşağı'nda yola biriken su nedeniyle sürücülerin temkinli seyrettikleri gözlendi.

Kentin bazı bölgelerinde dolu yağarken, Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüler zor anlar yaşadı.

Ataşehir'de yolda biriken suyu fark etmeyen sürücüler, araçlarıyla, yol kenarından geçen yayaları ıslattı.

Kuvvetli yağış, Avrupa ve Anadolu Yakası'nın tamamında etkili oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde çakan şimşeklerin geceyi aydınlatması, cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

